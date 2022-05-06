母親節送精品牛皮沙發 給媽媽貴婦般的頂級生活享受

母親節將至，又是一年一度向媽媽表達感謝心意的時刻。除了帶媽媽吃美食、出外旅遊，送媽媽高級的保養品或是好用的家電用品，幫家中換一組精品牛皮沙發，讓媽媽享受如貴婦般的生活，也是慰勞媽媽辛苦的好方法。

牛皮沙發的光澤與紋路質感是其令人喜愛的特點，不少民眾認為家中擺上一組精品般的牛皮沙發能夠提升家中的氣質與品味，再加上牛皮沙發和布沙發比起來較不容易汙損，不必費心煩惱如何清潔，因此儘管價格不如布沙發實惠，依然是許多人購買沙發的首選。

牛皮沙發的光澤與紋路質感廣受喜愛，且清潔較布沙發容易，是許多人購買沙發的首選。曼哈頓沙發，活潑跳色設計與五角貴妃座，展現度假酒店般的愜意時尚品味。 圖／沙發先生家居提供

由台灣沙發工廠直營的沙發品牌「沙發先生家居」，提供多款精品牛皮沙發，無論喜愛時尚現代，或是優雅大氣，在沙發先生家居都能找到心儀的精品沙發款式。沙發先生家居更提供貼心客製化服務，全館所有沙發皆可客製化，可依照顧客需求調整尺寸、材質、顏色，讓媽媽不必屈就於喜歡的款式卻沒有中意的顏色，客製化打造媽媽專屬的精品牛皮沙發。

沙發先生家居提供多款精品牛皮沙發，貼心客製化服務，打造最符合媽媽心意的精品牛皮沙發。康尼沙發，歐洲百萬沙發經典復刻款，雙層椅墊設計，坐感更扎實，圓形貴妃與胡桃木扶手，質感更提升。圖／沙發先生家居提供

儘管牛皮沙發和布沙發相比較不易留下污損，但擁有35年沙發製造經驗的專機Paul Yang還是提醒，日常使用習慣上要注意以下幾個重點，才不會讓精心挑選的牛皮沙發髒汙受損。一、避免陽光直射，易使牛皮脆化破裂；二、食物飲料不慎滴到沙發上，需盡快用乾淨濕布擦拭乾淨；三、坐下時需留意口袋裡是否有鑰匙等尖銳物品，會造成牛皮刮傷；四、定期用雞毛撢子等物清除縫隙間灰塵；五、每半年至一年用皮革專用清潔劑擦拭。

母親節帶媽媽到「沙發先生家居」挑選一組美觀又舒適的沙發，讓媽媽在家就能享受貴婦般的頂級生活。

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