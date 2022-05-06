造福女神 女生到劍湖山世界只要299元！

溫馨5月帶著女神們走出戶外，一起呼吸新鮮空氣！劍湖山世界推出「陽光森呼吸-女人最偉大」優惠，於今(2022)年5月7日至5月31日女生入園只要299元！走進劍湖山享受13萬棵喬灌木的洗禮，進行「森」呼吸，而全新打卡景點「全台最大恐龍蛋」就出現在幸福摩天輪前! 更多活動請洽劍湖山世界官網-劍湖山世界主題樂園 (janfusun.com.tw)。

劍湖山世界擁有13萬棵喬灌木可以盡情「森」呼吸，全台最大的恐龍蛋以及秘境打卡景點，歡迎大家外出親近自然；也因應溫馨五月份的到來，推出女生入園只要299元的優惠，此外，5月份白天入園的優惠價，統統改成學童票價只要599元，約67折優惠(原價899元)。另外還有星座優惠「五月好星情」推出金牛座和雙子座，憑證購票只要350元。

到劍湖山世界體驗刺激的遊樂設施前，將徜徉在綠意盎然的森林步道中，沿途有古老的榕樹、懸掛著瀑布蘭的茄苳樹、多樣化的蕨類、全世界最大的景觀鳳梨「帝王鳳梨」、台灣最大的鳳梨綠雕等，讓您沿途探索，享受森林的芬多精，同時也是攝影的最佳地點，喜歡拍攝網美照的民眾絕對不要錯過!

「VR Dino飛越恐龍谷」是一定要嘗鮮的，再與脊背龍來場午後的邂逅，在幸福摩天輪前，還能發現五顏六色的巨大恐龍蛋，宛如恐龍即將破殼而出一樣！而傳說中劍湖山世界的三飛設施「飛天潛艇G5」、「擎天飛梭」、「衝瘋飛車」等，是絕對要拉女神們一起較勁一下的，除了玩設施、瘋恐龍之外，離園之前可以到咖啡茶葉博覽館的「KU咖啡」，享用一杯在地的古坑咖啡，在充滿浪漫氛圍的咖啡廳度過一個美好的下午。