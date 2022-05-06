溫馨5月 大地酒店推出「食在FUN心」一泊二食之旅

迎接溫暖的5月母親節，北投大地酒店自即日起至5月31日止，推出12,800元的「食在FUN心」一泊二食住房專案，可入住原價近18,000元的山景楓林客房。且為了讓旅客放心渡假用餐，還貼心提供免加價的Room Service，讓賓客享受最舒適安心的用餐環境。

「食在FUN心一泊二食」為大地酒店5月限定的住房專案，平假日均可使用(周六須另加價3,000元)，每日限量5間。憑此專案可享雙人入住山景楓林客房1晚，在房內使用白磺泉療癒身心，同時遠眺丹鳳山的美景，並贈送1200元的House Wine一瓶、Gaia SPA 500元折價券及翌日早餐兩客，早餐可於餐廳內享用或以套餐盒裝方式帶回房間。

北投大地酒店推「食在FUN心」一泊二食住房專案，圖為楓林客房。圖／北投大地酒店提供

該專案為提供最尊寵安心的客房內用餐環境，每房2客原價1880+10％西式晚間套餐，可選擇於餐廳享用或免加價Room Service，由專人將豪華餐點直接送至房內享用。若同時預定2間房，晚餐還可將4人安排於獨立包廂內，讓全家人以最放鬆舒適心情共享天倫之樂。餐後甜點免費升級原價960元「莓好馨意」花束蛋糕，由創意十足的喜歡廳西點主廚李建嶔精心製作，豐富多變的層次是家人歡聚中最完美的句點。

餐後甜點免費升級原價960元「莓好馨意」花束蛋糕。圖／北投大地酒店提供

因應近日疫情每日升溫，為了照顧旅客健康，大地酒店更注重消毒與清潔，除嚴格要求所有員工工作時戴好口罩，提供客房房卡、餐飲器具盤和其他相關物品，也會嚴謹經過消毒程序，所有設施使用後，立即用紫外線燈照射消毒。

館內餐廳致力維護用餐環境，奇岩一號中餐廳將所有桌距都拉大至1.5至2公尺，事先訂位客人則盡量安排至獨立包廂，喜歡西餐廳將來客數降載至50％，並以包廂或梅花座方式供餐。館內所有同仁疫苗接種率高達98％，三劑完全接種也超過85％，盡全力提供每位貴賓最安心的用餐環境。

奇岩一號中餐廳將所有桌距都拉大至1.5至2公尺。圖／北投大地酒店提供

大地酒店董事長王雪梅表示，該專案以「安心旅行、放心用餐」為出發點，在這溫馨5月用心安排FUN心旅程，期望能藉由旅遊的美好，舒緩國人緊繃的情緒，也讓所有旅客在大地共創最美好的回憶。詳情可查詢：https://www.thegaiahotel.com、訂房網址：https://reurl.cc/0DbnjY或洽詢專線：(02) 5551-8888 轉預約中心。

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