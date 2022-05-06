母親節買歌林4K聯網液晶顯示器 送節能風扇

歌林感恩月， 為美麗的媽媽們準備母親節禮物，即日起至6月30日，買4K聯網液晶顯示器(型號：KLT-43EU09、KLT-50EU09、KLT-55EU09)，就送14吋DC遙控節能風扇乙台，讓辛苦的媽媽在家吹涼涼、爽追劇。

EU09系列4K聯網顯示器，顯色科技大突破，採用Ultra HD 4K面板，解析度為3840*2160 4K，是Full HD（FHD）的4倍，影像色彩更顯著；搭載HDR，能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍，影像輸出時可以呈現更接近拍攝的畫面。現代人重度使用3C產品，為了保護大家的眼睛，EU09採用數位輸出4K 60P，與可調式低藍光護眼模式，確保輸出影像更流暢、不傷眼，電視螢幕畫質更細緻、色彩對比及亮度更顯著，給眼睛最舒適的視覺體驗。

EU09採用dbx-tv(限50型以上)及Dolby Digital Plus音效模式，具杜比環繞音效7.1聲道，有音樂模式、電影模式、標準模式可供選擇。除了強化音效體驗，EU09採用Ultra HD 4K面板與0.3cm超薄極細邊框，支援USB記憶卡、MP3播放器等多媒體裝置，搭載android 9.0及手機投影功能APP，可自行下載Youtube、NETFLIX影音平台，也可使用無線投屏功能投影、透過藍芽連結耳機及音響設備，讓液晶顯示器變身為客廳裡的大螢幕手機，體驗有如身歷其境的追劇體驗。

搭載Cortex-A53處理器，配備64位元4核CPU，處理更快速，以及USB2.0連接埠，可連接滑鼠、鍵盤，也可支援USB記憶卡、MP3播放器或其他多媒體裝置，支援多種格式播放；只要連接至USB埠，就可立即播放照片、影片或音樂，不管居家上班或休閒娛樂，隨時切換、無縫分享。

歌林感恩月，好禮送媽媽，祝福全天下的媽媽們，母親節快樂！

歌林官網活動頁面： https://kolin.com.tw/article/news_activities/348