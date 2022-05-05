裕隆集團「幸福輪轉手」南迴公益交通專案 SROI創造投資10.68倍社會影響力

裕隆集團重視企業永續發展，集團執行長嚴陳莉蓮為關懷在地社會共融，2019年裕隆集團即攜手裕隆汽車、裕融企業、中華汽車、納智捷、格上租車等集團汽車價值鏈資源，在交通匱乏的台東南迴偏鄉推動「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」永續計畫，該計劃執行三年多來，累積公益服務超過68萬公里，相當環台超過職566圈；專案圓滿整合裕隆集團本業車輛價值鏈創新服務，並運用裕隆集團旗下多元車款，導入Caas(車輛即服務)公益循環經濟，同時連結众社會企業、南迴協會等創新夥伴關係，為南迴偏鄉醫療、教育、經濟問題提出整合型交通方案，專案經專業評鑑單位計算SROI投資效益，得到「每投入1元新台幣，可創造10.68元新台幣的社會價值」評價，亦也因此榮獲遠見CSR暨ESG企業社會責任獎-「傑出方案─社會創新組」楷模獎肯定！

裕隆集團協助在地的南迴協會導入智慧派遣系統，不僅加強派遣彈性，還培養在地原鄉義務駕駛，成功建構起人服務人、老老照顧的互助服務。圖／業者提供

裕隆集團幸福輪轉手南迴公益專案，結合汽車本業推動南迴偏鄉智慧醫療車服務、南迴偏鄉教育幸福守護計劃、南迴公益餐車地方創生計劃等三項子專案，同步接軌國際導入社會投資報酬率(SROI)評估，評估範疇為2019年4月至2021年3月，最後SROI成果為10.68，意即「每投入1元的成本，可以創造出10.68元的社會價值」。遠見CSR暨ESG獎項堪稱最難拿的CSR獎項，評審這次特別肯定裕隆集團以車輛本業為思考出發，跳脫過往企業公益捐車模式，首倡捐贈「用車服務」，以整合交通創新服務模式，為偏鄉醫療、教育和經濟問題提出創新解決方案。像是裕隆集團這次協助偏鄉在地的『南迴協會』以輕資產形式建立可彈性調度、可營運車隊營業模式，導入智慧派遣系統，以科技減輕人力負擔，加強派遣彈性，同時培養在地原鄉義務駕駛，不僅成功建構起在地人服務人、老老照顧的互助溫度服務，還進而透過穩定出勤增加了在地就業機會。

裕隆集團自我期許擔起公益行動的「幸福輪轉手」重任，透過更多共好夥伴持續推動偏鄉永續交通模式，同時亦將透過平台化整合用車服務，將所有可用資源轉換成「愛的里程數」，放眼未來，寄望藉此為台灣偏鄉交通服務串聯地方創生，做出永續貢獻！