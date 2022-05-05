該慶祝的節日絕對不能省，寵愛媽媽就趁現在！麗寶OUTLET MALL館內50家美食櫃位、主題餐廳推出美味的母親節限定大餐、更有頂級豪華色香味俱全的精緻餐點，皆可外帶外送；而麗寶福容大飯店主推超澎湃的高CP值星級套餐組合，母親節外帶免服務費，讓消費者不論選擇館內用餐，或是外帶外送宅在家慰勞媽媽，都有多元的選擇，即日起開放預訂中。

母親節送上精挑細選的禮物外，品嚐美食最能貼近媽媽的心，麗寶Outlet內有日、韓、泰、港、歐式等超多異國風味主題餐廳，館內更同步推出「帶媽媽用餐，摩天輪免費搭」活動，即日起至5月31日，憑館內不限金額發票，身分為媽媽的，即可免費搭乘天空之夢摩天輪。

B區1F米塔炙燒牛排專門店－寵愛媽咪四人套餐，超澎湃豪華套餐只要2,988元。／麗寶樂園渡假區提供



麗寶OUTLET MALL主題餐廳推出母親節多項優惠組合餐，不想內用改成外帶也不錯，疫情期間，讓家人團聚溫馨又安心。B區1F《米塔炙燒牛排專門店》歡慶開幕及母親節寵愛媽咪四人套餐，超澎湃豪華套餐只要2,988元。C區1F十二月母親節套餐（5人分享餐）推薦價3,880元。《莫凡彼》則是推出媽咪女王豪華饗宴3人套餐，等超值6道菜，不僅吃飽也吃巧。館內《瓦城、涓豆腐、十二月、添好運、時時香、這一鍋、港點大師、DAY BY DAY》等多家美味餐廳，皆有配合各大外送平台，就算在家吃，也要給媽媽專屬母親節滿滿的儀式感，動手點一點，把最澎湃的餐點，搬到家裡餐桌上，給媽媽一個大驚喜。

C區1F十二月 母親節套餐（5人分享餐）推薦價3,880元。 圖／麗寶樂園渡假區提供



麗寶福容大飯店，經典日式餐廳《順園日式料理》推出宅家慶祝母親節，4人合菜優惠價3,999元，單點好料每道580元起，讓媽媽在家吃好料也能大喊毆伊細~；嚴選當令食材完美呈現經典港式風味，烹飪最頂級的料理，價格高貴不貴的《福粵樓》強打「平價奢華」風，逆勢推出CP值超高的桌菜優惠10人桌菜13,800元、6人合菜5,999元、3-4人組合餐3,999元，現在預訂外帶免服務費、免下車安心帶著走。

麗寶福容大飯店－福粵樓推出CP值超高的桌菜優惠10人桌菜、6人合菜、3-4人組合。 圖／麗寶樂園渡假區提供



除了帶媽媽到麗寶樂園渡假區吃美食、買新衣外，更要帶媽媽來體驗台中知名地標-天空之夢摩天輪，母親節雙人優惠價帶媽媽一同搭，兩人同行只要350元，再加贈口罩兌換券乙張，可以兌換義大利品牌《愛貝恩》最獨特的口罩2個，憑兌換券到D區2F《彼安特》專櫃內的網美口罩牆，就能從百款口罩樣式盡情挑選，時尚美麗又能安心防疫。

疫情期間，防疫絕不鬆懈！麗寶樂園渡假區全力配合中央防疫政策，落實全程配戴口罩、安全控管、社交距離、防疫宣導、加強消毒並於服務空間或園區出入口，量測遊客額溫，超過37.5度者禁止進入，多處提供酒精供遊客手部消毒，並在全場域、廁所、手扶梯等公共區域加強環境整及清潔消毒頻率，持續打造安心安全的旅宿玩樂與購物環境。

相關優惠與訊息請至麗寶樂園渡假區官網查詢 http://www.lihpaoresort.com。