雲端MES驅動EV供應商快速成長

洛克威爾自動化：SaaS方針急速增長，為電動車分階供應商帶來彈性和效率

電動車(EV)的革命如火如荼進行中。汽車製造商加緊 擴展其EV產品組合，遵行政府規範不再銷售新內燃機(ICE)產品的承諾將在2030年生效。

全球最大的工業自動化和數位轉型公司洛克威爾自動化 ( Rockwell Automation, Inc.) （NYSE: ROK）表示，如果是汽車分階供應商的一員，此生產製造革命的漣漪效應很可能正衝擊您生產能力的底限。隨著產業迎向新典範，業主要做的必須是同步支援現有ICE平台，以及新興的EV產品。「彈性化製造的重要性於此刻表露無遺。不過如同大部分的分階供應商，他們也許欠缺必要的生產管理工具可因應愈加複雜且競爭激烈的供應鏈。」

據洛克威爾自動化觀察，長久以來，汽車製造商都以 製造執行系統(MES)來提升敏捷度與最佳化產量。MES解決方案可落實指定的生產程序和標準，並協調全廠活動以確保工單正常運作且資產表現維持最佳。傳統的MES解決方案部署在現場，並與其他製造、事業與供應鏈系統相整合，可配合需要解決廠內特定的生產需求。

無庸置疑，MES平台提供涵蓋全企業的優異能見度與控管，也是數位轉型和智慧營運的根本。洛克威爾自動化指出，然而讓許多複合汽車製造商對傳統MES趨之若鶩的特性，也就是現場實施與依需要設計，卻成為分階供應商的一大阻礙。

洛克威爾自動化的專家顧問團並觀察到，典型分階供應商並無支援現場MES解決方案對IT與工程所需的龐大資源。相反地，絕大多數仰賴自建解決方案相互拼補，分別用於處理單一的生產管理面向。

專家顧問說，「是否覺得這場景似曾相識？庫存是用手動輸入，利用Excel試算表追蹤工單和品質資訊，再用白板更新每班生產計數。各部門分別管理自己的數據收集，導致全廠要在時限內決策時的數據標準化和匯集極為困難費時，更遑論企業規模的決策。」

由於內部工具經常會莫名叢生，重複的系統和數據也屢見不鮮。雪上加霜的是，這些過時工具非常難以維護，也足以拖累IT基礎架構。實際上，業主們可能不清楚現存的系統數量有多少，或可能帶來多少潛在的網路安全風險。

專家顧問團指出「關鍵點何在」？答案是當您手邊握有的是離散的解決方案，就無法獲取脈絡化數據，必須透過這些數據才能建立更有效率且迅速反應的營運，或涵蓋全廠或全企業採取一致貫徹的生產管理方針。

專家顧問團點明了有更好的方法可以解決這項問題。「 多租戶軟體即服務(SaaS)平台賦予用戶的MES能力，可掌控每日生產、符合品質標準、加速產品上市以及減少成本所不可或缺。」也因為這項解決方案寄存在雲端，用戶們可快速地實現MES優勢，不需要求助於額外的IT或工程資源。並舉出實例：有一間分階供應商的 準時交貨比例從80%居中上升至98%。另一間則透過即時OEE的能見度提升而 超越效率目標，達到每年節省900萬美元。

彈性化SaaS平台預期還有哪些效益？一、奠基於最佳實務且有深層領域知識支持的預先驗證、汽車專有模板，加快實施速度。二、取自某一使用者群實際經驗的自動軟體更新，刷新您對技術與創新的最新知識。三、來自產業專家持續的支援和IT管理，專注於幫您維持卓越的正常運作時間與同級最佳安全性。四、無預先的資本費用－以及從營運預算收取可預測的SaaS開銷。

專家顧問的結論是：藉由雲端解決方案，您可快速在全廠或多廠擴充平台，以在整體企業營運驅動全面的一致性。(本文取材自洛克威爾e-News布洛格文章)