媽媽懷念的糕餅 宝泉祝母親節快樂

母親節將至「宝泉製菓本舖」準備多款媽媽懷念的糕餅，有傳統好滋味－鹹蛋糕、毛巾蛋糕、古早味蛋糕－大雪（檸檬蛋糕）、母親節蛋糕－7吋(芋頭蛋糕)、摯愛－7吋(紅心芭樂蛋糕)、拿破崙派、海綿蛋糕、豆漿蛋糕等。因為疫情，大家都很傷腦筋今年母親節要怎麼來慶祝呢？以往除了買專屬給母親節的禮物之外，不外乎家族聚會吃飯，最重要的是來一顆蛋糕幫媽媽祝賀佳節！蛋糕似乎已成為母親節的標配，若是再請媽媽們吃小時候懷念的糕點，那意義就大大的不同了！

象徵童年及青春時美好回憶的糕點，不僅是味蕾上的美味，更是媽媽心靈上的嚮往！大家可以想像有什麼樣的傳統古早味蛋糕曾經是媽媽的最愛呢？比如大家都耳熟能詳的海綿蛋糕、毛巾蛋糕，還有一些代表特定地方生活文化的鹹蛋糕、豆漿蛋糕。尤其是鹹蛋糕和豆漿蛋糕，連續兩年拿到蘋果日報專家品評傳統口味冠軍的宝泉鹹蛋糕，它保留了傳統口味，卻比較清爽不膩，而且有很明顯的香菇餡料，搭配綿密而清爽的蛋糕體，不但融合傳統美食印象，又有特殊口感，連年輕人都非常的喜愛！

傳統好滋味-鹹蛋糕。 圖／宝泉製菓本舖提供



豆漿蛋糕比較偏日式而且近年來有養生的訴求，就能享受到它非常精細且清爽的口感！另外，台灣烘焙界強調使用新鮮的台灣在地食材，很多芋頭蛋糕的芋泥是用料真價實的新鮮台灣芋頭製作！宝泉的芋頭蛋糕，從傳統走到現代西式的造型，走過百年的時代的洗禮，依然保留在消費者心中最佳美味糕點寶座！

結合台灣本土水果更成為膾炙人口的糕點流行趨勢，今年很流行紅心芭樂，不但養生且美味，而且其顏色相當討喜，結合法式的鏡面蛋糕的裝飾，其華貴的外表下隱藏著真實內心的養生餡料及複合的口感，可以說是集美學現代及傳統美味於一身！是不是覺得生在台灣享受這般美味又豐富的糕點，很幸福 。