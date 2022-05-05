台南大員皇冠假日酒店推鮪魚主題料理 讓老饕驚豔

每年4至6月，正是饕客享受鮪魚的最佳時刻，不須遠赴屏東東港，在台南大員皇冠假日酒店就能恣意品嘗。即日起至6月30日止，由煉‧瓦日本特色餐廳特製的「鮪魚套餐」，從餐前酒、前菜、刺身、燴煮、酥炸、燒烤、主食、湯品再到甜點等，盡享獨特美味口感，還有隱藏版的鮪魚單點菜色，限量供應。彩豐樓也同步推出「紅燒白玉鮪魚」，滿足老饕的味蕾。

鮪魚屬於洄游性魚類，每到4至6月間，黑鮪魚就會游到臺灣巴士海峽產卵，正是黑鮪魚最肥美的季節。台南大員皇冠假日酒店推出季節限定美食，即日起至6月30日推出「鮪隨而來．嚐鱻趣」主題料理，新鮮鮪魚產地直送，由煉‧瓦日本特色餐廳主廚熊馬基發揮職人手藝研發每套2,380元「鮪魚套餐」，套餐內即可品嘗整條鮪魚不同部位的料理精華。

煉‧瓦日本特色餐廳隱藏版的鮪魚單點菜色，受到老饕歡迎。圖／台南大員皇冠假日酒店提供

前菜「鮪魚山藥泥」，生鮪魚切丁、淋上山藥泥，滑潤口感好開胃。「黑鮪魚旬彩刺身」嚴選老饕最愛的油脂分布細密均勻前腹肉，入口即化，搭配黑鮪魚赤身，油脂少卻營養價值高，兩者風味迥異，鮮味盡現。「鮪魚龍田揚」以油脂較少的鮪魚背肉，咀嚼口感極佳，以薑、醬油等醃製，裹上太白粉炸得酥香，讓人一口接一口。

「黑鮪魚壽司三重奏」分別運用油脂高至低的三種不同部位，分別是腦天、大腹與赤身製作而成，其中腦天是指魚頭頂部分的肉，是全身上下脂肪最多部位，口感軟綿、稀有而價格不斐，透過炙燒方式呈現壽司最佳口感。套餐吃到最後還有主食、湯品與甜點，絕美味的鮪魚饗宴，是台南大員皇冠假日酒店獻給賓客的季節好禮。

鮪魚的鱻味不僅於此，熊馬基大展30餘年精湛的懷石料理廚藝，推出多道獨特風味的鮪魚單品特色料理，如每份1,200元「照燒臉頰肉」，是鮪魚眼睛底下部位，口感獨特宛如牛排，以照燒烤肉醬調味，先烤後烹煮，外皮微酥帶有炙烤香氣、濃郁醬香縈繞。「鹽燒鮪魚下巴」每份800元，充滿豐富的魚油及鮮嫩肉質，簡單燒烤，撒上薄鹽即是鱻味滿點。「特製鐵火丼」每份680元採用入口即化的鮪魚三角腹肉切片，以及刺身剁碎再結合鮮貝與海膽，每一口都是海洋的鮮甜滋味。

「照燒臉頰肉」每份1,200元，口感獨特宛如牛排，以照燒烤肉醬調味後先烤後烹煮，外皮微酥帶有炙烤香氣、濃郁醬香縈繞。圖／台南大員皇冠假日酒店提供

「焚煮鮪魚尾肉」每份580元，以運動量最大的鮪魚尾巴，含有豐富膠原蛋白，以醬油、味醂、清酒與蔬菜等日式紅燒烹調方式，文火慢煮徹底釋放膠質製作出鹹甜平衡的獨特口感。「海膽三色細卷」每份520元，滿滿的海膽放入細卷內，再以鮪魚刺身、軟絲、水針魚包捲成為海膽三色細卷，海膽在口中爆漿，濃郁海味爆擊味蕾。「腹皮油味噌湯」每份180元，取用鮪魚多處豐厚的皮下組織，加上靠近肋骨的魚腹肉，以3種味噌調配出的完美比例，讓味噌湯不只有豐富的層次，也有鮪魚滿滿的膠質與營養。以上單點菜品數量有限，請於一天前預約，需另加10％服務費。

「海膽三色細卷」是將滿滿的海膽放入細卷內，再以鮪魚刺身、軟絲、水針魚包捲而成，海膽在口中爆漿，濃郁海味爆擊味蕾。圖／台南大員皇冠假日酒店提供

搶攻鮪魚季熱潮，彩豐樓同步推出每份390元「紅燒白玉鮪魚」，主廚袁東海顛覆鮪魚日式料理的傳統作法，採用麻婆豆腐的創意巧思，將新鮮鮪魚切丁、過油以增加表面的香氣，再加入骰子狀豆腐、豬絞肉，與烏魚子醬一起慢火悶燒入味，呈現多種層次豐富口感，鹹香好下飯。即日起至6月30日限定供應，以上價格須另加10％服務費。詳情可洽詢訂位專線：(06)512-1807或線上訂位：https://reurl.cc/an5KOZ