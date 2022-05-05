農糧署協助防疫 確保果菜花卉批發正常營運

行政院農業委員會農糧署表示，因應近期COVID-19疫情持續擴大，為確保大臺北地區蔬果供應穩定，陳吉仲主委指示農糧署全力協助臺北市政府防堵臺北農產運銷股份有限公司（北農）疫情，並要求自5月3日23時起，進入北農一市、二市之員工及從業人員，均需經快篩陰性，始得進入，全力穩定北農運作不休市。

農糧署說明，該署除已向中央流行疫情指揮中心爭取北農一週所需2.8萬劑快篩試劑提供北農使用外，同時針對北農確診者逐漸增加，將專案補助北農增聘防疫人力，以維持蔬果供銷。經統計北農於5月3日至4日清晨已核發一市場快篩試劑3,624份、二市場850份，發放秩序良好，並成功攔下10名快篩陽性人員，有效降低市場染疫風險。

此外，為配合中央流行疫情指揮中心宣布國內防疫進入以正常生活、積極防疫、穩健開放為原則，朝強化民眾自主防疫規劃，農糧署已函各直轄市、縣（市）政府督導轄屬各果菜及花卉批發市場，依批發市場防疫管理措施落實辦理防疫工作，以確保市場正常營運。

農糧署強調，該署已認可果菜及花卉批發市場係屬維持社會機能正常運作之事業單位，對於已出現員工確診之市場，除要求遵照防疫準則進行人員調度外，倘於啟動人力備援計畫後，仍影響必要之運作時，得依指揮中心規定，向所在地衛生主管機關申請同意提前召回被匡列為接觸者之工作人員，以維持批發市場營運，確保蔬果等農產品充裕供應，請消費者放心。