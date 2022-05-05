藝術蠟燭創作師引爆小資族手作創業風潮

仿真美食、寵物蠟燭工藝正火熱

台灣手作創業風正逐漸成為小資族創業主流趨勢，其中全球有一百億美金以上市場商機的藝術蠟燭工藝品，在社會歷經新冠疫情下，人們更追求客製化私人的心靈療癒環境與氛圍，引爆台灣手作創業市場商機，ACTW中華蠟燭藝術協會理事長李曾霈與未來職業學堂合作推出「藝術蠟燭創作師」，並依據市場需求開設「仿真食物文創蠟燭班」、「仿真寵物客製蠟燭班」兩個專班，已成小資族手作創業的熱門選擇。

2019年創業在台灣首創仿真食物藝術蠟燭的李曾霈老師表示，舉凡食物、動物以及任何仿真造型的作品，她都已研究多年各式各樣不使用模具、不同於傳統的蠟燭工藝創作技法，後來因緣際會作品受邀到誠品設櫃，接觸到更多的市場回饋，李曾霈發展出一套專門屬於藝術蠟燭師資培訓教學與專業客製化的課程與商業販售模式，同時已在華人圈成功培訓輔導許多港澳、台灣本地學生創業學習、成立自己的工作室進行教學以及接受例如婚禮小物或商業訂製的藝術蠟燭工藝產品。

李曾霈老師提供的仿真食物藝術蠟燭作品。圖/業者提供

同時也是83Studio創辦人李曾霈老師並介紹這次與未來職業學堂合作推出「藝術蠟燭創作師」，並依照市場需求推出「仿真食物文創蠟燭班」、「仿真寵物客製蠟燭班」兩個證照師資培訓班的主要課程教學架構；以前者而言，是以蠟燭雕塑的創新技術進行教學開展創意，因為食物的型態有千千萬萬，所以首先要了解自己喜歡哪幾種食物？然後根據自己喜歡的食物，決定仿真食物的色彩層面，因為色彩會影響到這個食物像或不像？其次，是食物的造型動態，例如，拉麵如何用蠟燭做出把拉麵拉起來的感覺，同時，因為本課程不會用到模具去製作，所以課程所學各式各樣的食物動態，做出來都是客製化的，所以更有價值。

另外，以「仿真寵物客製蠟燭班」證照師資培訓主要課程教學架構，主要是以雕塑為主、蠟燭為輔的製作概念去完成，課程主要學習如何掌握寵物的五官架構、運用油土雕塑、如何去做翻模？還有，蠟燭脫模如何進行蠟雕的動作等四大層面，熟練運用這四個層面的原理與技術動作，就可做出任何你想要的寵物造型蠟燭。可以達到客製化、不需要使用模具，就是藝術蠟燭創作師與坊間、國際所有的藝術蠟燭課程最大的不同與差異化競爭優勢。

李曾霈老師提供的仿真寵物藝術蠟燭作品，仿真寵物藝術蠟燭主要課程是以雕塑為主、蠟燭為輔的製作概念去完成，課程主要學習如何掌握寵物的五官架構、運用油土雕塑、如何去做翻模、蠟燭脫模、如何進行蠟雕的動作等四大層面的原理與技術動作，做出任何你想要的寵物造型蠟燭。圖/業者提供

沃客買創業投資股份有限公司、未來職業學堂創辦人彭思舟博士表示，美國蠟燭協會(National Candle Association) 最新資料指出，全球蠟燭工藝製品年銷售額為100億美元以上，僅美國一地蠟燭工藝品銷售每年20億美元、每10個美國家庭就有7個愛用，後疫情時代，這股風潮也在台灣與全球華人圈發酵中，未來職業學堂與首推台灣國際仿真食物與寵物藝術蠟燭工藝潮流的李曾霈老師合作推出「藝術蠟燭創作師」，廣受市場關注，將是未來小資族手作創業主流風中不可小覷的主流力量。