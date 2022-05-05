「UST純淨多效保濕精華液」榮獲2022 Monde Selection 國際金獎榮耀

「UST純淨多效保濕精華液」今年初歷經超過80位專家評比，首度從90多個國家數千個產品中脫穎而出。在2022 Monde Selection世界品質評鑑大賞中，最終評鑑結果以「配方設計」、「原料功效」、「產品觸感」、「包裝設計」等多項目超越近九成產品，於化妝保養品類中勇奪品質金獎的國際肯定！

「UST純淨多效保濕精華液」，深層補水比玻尿酸多9倍，美國及台灣皮膚科醫生推薦使用。圖／英紡提供

深耕紡織30年的永紡董事長沈金柱及英紡企業董事長葉淑麗伉儷，長久以來不斷推動「友善環境、愛護地球」的理念，並作為企業傳承的重要信念，2020年開始推動傳統產業轉型，並創立了「UST」品牌。

而攻讀化妝品相關科系的二代沈于庭，以她所學的專業和工業局攜手合作研發一系列天然有機無負擔的保養品，新上市即拿到2022 Monde Selection國際品質金獎，要讓每位時尚媽咪及年輕女性健康美麗。

Monde Selection 品質評鑑機構創立於比利時，自 1961年以來一直致力於產品的品質評鑑，擁有長達60年的悠久歷史，評審委員由生物化學工程師、化妝保養品專家、大學講師等超過80個專家所組成，每年針對產品外觀、配方設計、原料功效等於比利時聯邦公共服務機構的官方實驗室的協助進行審核與評分。

「純淨保養，對環境友善就是對自己友善」是UST創立以來的宗旨，以「無添加、取自大自然、減少加工製成、簡單有效保養」作為4大核心準則，用最高比例的國內外天然有機原料，製成簡單、安心、天然的親膚保養品。沈于庭表示要讓UST成為一個「專屬於您的保養品」品牌，希望凡是使用UST的朋友，都能透過大自然的力量，感受肌膚慢慢走向極致素顏的美好。

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