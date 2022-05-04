台灣職業高球首場大賽 2022三花TPGA錦標賽明起開打

台灣職業高球首場大賽！總獎金700萬之『2022 三花TPGA錦標賽』訂明日起一連四天(5/4~5/8)，在臺灣高爾夫俱樂部進行四回合72洞比賽，共有142位台灣職業好手參與盛會，爭奪冠軍獎金150萬及冠軍獎杯！

比賽焦點集中在名將洪健堯尋求連霸與個人第6冠賽史紀錄，以及，連續7年由台灣三花棉製業冠名贊助下之第5冠紀錄。另外令人矚目的爭冠名將還有「台灣一哥」林文堂，準備追求賽史的個人第5冠；詹世昌尋求賽史第3冠；地主球員葉昱辰力爭第2冠；而去年台巡賽獎金王李玠柏則是寄望贏取生涯第2座台灣大賽冠軍。

去年受疫情影響台巡賽場次銳減，台灣三花棉製業公司創辦人施純鎰董事長堅持要給台灣職業選手一個揮灑的舞台，除了去年與今年都照常舉辦該項大賽，並且今年仍維持高額的總獎金以及冠軍獎金。熱愛高球運動的施純鎰董事長在致詞時表示：「台灣選手們都很認真用心，期待他們繼續加油，才有實力跟世界好手競爭。」



2022三花TPGA錦標賽記者會貴賓與參賽選手代表們歡喜合影。圖／業者提供

這項悠久歷史的大賽今年已是第55屆，係由台灣三花棉製業公司、三花棉業公益教育基金會及台灣職業高爾夫協會TPGA聯合主辦，協辦單位是擁有百年建場歷史之臺灣高爾夫俱樂部。TPGA理事長陳榮興指出，台灣高爾夫俱樂部為台灣最具指標球場，而TPGA錦標賽至今已辦至第55屆，也是台灣歷史最悠久的大賽，指標性最強的兩項事物結合在一起，更具重大意義。此次球賽將開放觀眾免購票下場觀賽，但因疫情因素，觀眾不能進入球場會館，下場前亦須先至大會服務處填寫基本資料並領換觀賽證，始可下場觀賽。

不能到場也能觀賽！本次賽事後二回合(5/7、8)將採網路直播，預計上午10:30開始。今年播放平台除了台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports與TPGA官網LINE平台Golfourit之外，今年再增添全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，將在全台20座球場的室內螢幕進行聯播。