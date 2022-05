ALL NEW HR-V正式亮相 搶先入主活動正式起跑

成功引領都會跨界跑旅風潮的Honda HR-V,以全球銷售已逾384萬台之姿全新改款,台灣本田特地正式公開了這輛ALL NEW HR-V,該公司新任董事長兼總經理高岡篤史並宣布,ALL NEW HR-V將包含『S+勁化版』及『Prestige尊榮版』兩款。

ALL NEW HR-V採用1.5L i-VTEC引擎為單一動力,最大馬力121ps/6600rpm,並強化1,500~3,000rpm扭力輸出,最大扭力達14.8kgm/ 4,300rpm;平均油耗則從前代14.5(km/L)提升為17.0(km/L)。新車詳情可逕參考Honda Taiwan官網(www.honda-taiwan.com.tw/Auto)。現在只要點選ALL NEW HR-V搶先入主活動頁面並留下聯絡資料,上市後成為首批車主即可獲贈HR-V專屬折疊推車。