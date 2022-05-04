花季度假飯店泡湯、聽爵士樂、饗美食 母親節舒壓舒心行程

媽媽在母親節最想要的並不是貴重禮物，而是能有家人、孩子在身邊度過的美好時光；到花季度假飯店泡湯、聽爵士樂、饗美食，絕對是母親節舒壓又舒心的禮物與行程。

五月是充滿愛與感恩的季節，怎麼讓長期為工作、生活、子女忙碌的媽咪、爹地放下煩憂，好好放鬆疲憊的身心？親近自然、放鬆身心是目前最熱門的選項；花季度假飯店為辛苦的媽媽，今年準備了滿滿一整個月的住宿優惠與活動，5月7日「感恩爵士音樂會」率先開跑、5月8日大眾裸湯買一送一，來花季可以度過最自然、紓壓又有質感的母親節。

花季度假飯店擁有超大坪數日式湯池，不用出國就彷彿置身日本。圖/圖/花季度假飯店提供

花季度假飯店表示，該飯店5月7號舉辦「感恩爵士音樂會」，邀請到旅行者樂團用音樂帶您環遊世界，精選多國的爵士曲風，在女主唱慵懶的爵士樂嗓音下，邊享用美味的下午茶，更容易敞開彼此心房，說出平常想說卻又礙於面子的心裡話，悄悄拉近愛的距離。



花季度假飯店因應母親節，5月8日大眾裸湯買一送一、湯屋85折優惠，7、8日兩天用餐九折；此外，更貼心為辛苦的媽咪、爹地安排感恩五月滿滿的活動，5月份凡預訂花季春遊趣住宿專案，入住即贈一千元次回抵用券，讓媽咪、爹地都能到田寮親近山林，享受大自然無憂環境，說走就走。



花季飯店位於高雄市郊的田寮，鄰近月世界及大崗山生態園區，園區打造南國秘境當代藝術湯泉，擁有高雄唯一頂級美人湯，提供超大坪數日式湯池，不用出國就彷彿置身日本。