農糧署：防疫超前部署 必備這一味

隨著COVID-19本土疫情擴大，除了保持戴口罩，勤洗手的好習慣，減少至人潮擁擠處用餐，也能避免降低接觸感染的機會。農糧署推薦防疫超前佈署必備聖品「第三屆臺灣炒飯王競賽」兩大冠軍-「塔香麻油豬炒飯」及「青麻辣味雞炒飯」，自即日起在7-ELEVEN、家樂福量販店及愛買等通路陸續開賣，讓消費者以低於百元的超值價格，在家也能享用冠軍級炒飯帶來的絕妙好滋味。

消費者敲碗，最想要的炒飯終於正式開賣了！農糧署5月4日表示，自前（109）年起，將歷屆臺灣炒飯王冠軍產品與食品業者合作，陸續推出肉絲蛋炒飯、叉燒蛋炒飯及參巴醬雞肉炒飯等多款冠軍炒飯，受到消費者熱烈迴響，交出累計銷售140萬盒以上的亮眼成績。農糧署回應好評，並著眼方便、即食的防疫商機，持續以冷凍及冷藏即食品型態，推出第三屆臺灣炒飯王的冠軍炒飯上市，提供消費者更美味多元的米食購買選項。

農糧署表示，為將最安心、可口的國民美食呈現給消費者，本次兩款冠軍炒飯均使用產銷履歷驗證、可溯源的國產臺稉9號米，經急速保鮮技術，完美還原冠軍本味，具方便、即食、健康美味又能快速上桌等特點，其中「創意巨星組」全國總冠軍-林口亞昕福朋喜來登聚味軒中餐廳與統一超商聯名出品「青麻辣味雞炒飯」，自即日起在超過6,400間7-ELEVEN獨家上市，加熱微波，就能快速上桌品嚐到集結四川怪味雞的酸甜麻辣與西式青醬燉飯的獨特滋味；另一款由知名品牌「金品」與「經典天王組」全國總冠軍-御珍坊合作，以冷凍調理形式推出「塔香麻油豬炒飯」，自即日起在全臺7-ELEVEN、家樂福及愛買等通路陸續開賣，以微波加熱90秒或以熱鍋輕鬆翻炒3-5分鐘，即可快速享用以特選麻油與國產豬肉大火翻炒、讓您口齒留香的臺式經典風味，烹調方便、美味安心，絕對是您在疫情期間用餐的最佳選擇。

萬物齊漲，大家該如何守住每日用餐小確幸?不論您是省錢小資族、辛苦宵夜族，愛吃炒飯的人通通看過來！農糧署指出，「塔香麻油豬炒飯」將自即日起陸續於7-ELEVEN、家樂福量販店及愛買等通路開賣，「青麻辣味雞炒飯」於7-ELEVEN獨家銷售，將以85–89元的超殺價提供消費者選購。同時農糧署也協助7款得獎炒飯與外送平臺Uber Eats合作，將美食外送到府。另今（111）年特別與「二十一世紀」合作，以冠軍炒飯搭配暢銷經典香草烤雞，推出「烤雞時蔬青麻辣味炒飯」上市，自5月25日起於北部地區5家21plus門市每日限量銷售，呈現冠軍炒飯的美味多元！歡迎大家到各大通路及透過外送平臺，吃炒飯、挺在地，以實際行動支持國產米食。