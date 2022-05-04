貿協邀10國40家文創買主媒合124場洽談

近日本土Covid19確診案例急速升溫，在廠商赴海外推廣活動持續受疫情影響之際，為持續協助我業者開拓海外商機並掌握國際採購需求，經濟部國際貿易局委託外貿協會舉辦「2022年臺灣文創產業商務洽談媒合會」，邀請10國40家國外買主與臺灣供應商透過視訊軟體，克服時差進行達124場遠距視訊洽談，在疫情嚴峻與病毒共存期間，開拓外銷商機不中斷。

外貿協會表示，活動於4月27日線上舉行，邀請美國、日本、阿聯酋、西班牙、南非、泰國、菲律賓、越南、柬埔寨及中國大陸買主；其中，來自南非的博物館協會首度參與，希望和台灣文創業者合作展示機會，對兼具美觀外型設計及環保材質的創意設計產品特別青睞。泰國專營文創禮品的K公司於洽談鎖定台灣設計師腕錶品牌，並表示疫情解封後將安排來台實地參訪洽談。來自中國大陸成都營運文創園區的業者則有意引進黃金複製畫作的數位藏品及實體藏品；活動總計安排63家臺灣業者進行124場次精準媒合，爭取商機超過400萬美元。

參與洽談的臺灣業者表示，實體推廣活動大受影響已進入第3年，貿協持續辦理的線上洽談，協助業者打破國界限制，不出國在自家或辦公室即可透過貿協及各駐外辦事處的協助，與遠在千里外的買主介紹產品及服務，在臺灣疫情拉警報的時刻為業者注入一劑強心針，未來也期待貿協持續辦理相關推廣活動。

貿協強調，此次媒合會主要洽邀對象為創意設計及工藝精品買主，於今（2022）年10月27日將再度舉辦一場文創產業商務洽談媒合會，針對元宇宙暨數位內容等買主進行洽邀，持續協助臺灣廠商與國際接軌創造商機，歡迎有興趣業者持續關注活動相關報名訊息。文創產業相關推廣活動可上網（https://taiwan-pavilion.taitra.org.tw/cdhub ）查詢。