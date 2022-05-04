飼老鼠咬布袋 老闆噩夢？林智育 競業條款也沒用

員工離職另外開一家公司，搖身一變成為競爭對手，或是跳槽到對手公司上班，帶走了原本屬於公司的客戶，這是許多老闆都不願意看到的事情。因此老闆跟員工簽訂「競業條款」阻止這種事情發生。不過律師林智育說，競業條款其實沒什麼用。

「競業條款經常成為法院爭訟的問題。」林智育強調，但不符合勞基法要件的競業條款，根本無法成立。按照勞基法第九條之一規定，「首先，雇主有應受保護之正當營業利益；再來，勞工擔任之職位或職務，能接觸或使用雇主之營業秘密；第三點，競業禁止之期間、區域、職業活動之範圍及就業對象，沒有超過『合理範圍』。」即使滿足了前三項，林智育說，第四項也得滿足，而這卻是最難做到的。「雇主對勞工因不從事競業行為所受損失有合理補償，而且每月補償金額不低於勞工離職時一個月平均工資百分之五十，補償金額還必須足以維持勞工離職後競業禁止期間之生活所需。」

也因此，雇主以競業條款提告離職員工，這就是經常無法勝訴的關鍵。很多雇主認為這樣吃了悶虧，林智育強調，雇主以定型化契約與勞工為離職後競業禁止之約定，如有免除或減輕雇主之責任、加重勞工之責任、使勞工拋棄權利或限制其行使權利、或其他於勞工有重大不利益之情事，按其情形顯失公平者，亦可能依民法第247條之1規定，該約定為無效。

競業條款並不是萬能的，林智育說，身為雇主只能在營業機密跟員工能接觸到的相關內容當中，自我做好防範。以免營業機密或客戶資料被有心員工盜用。而某些雇主會在員工離職後，蒐集證據提告背信，而這個有舉證方面的難度。林智育建議雇主要保護自己的商業利益，在勞資關係上，以及員工待遇和管理上，都要盡量注意。