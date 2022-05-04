「米塔炙燒牛排專門店」台中麗寶店開幕 祭多項優惠

米塔集團旗下受到歡迎品牌「米塔炙燒牛排專門店」全台首店進駐OUTLET，台中麗寶店於5/2盛大登場，成為全台第7間門市。為歡慶開幕自5/2至5/6連續五天，凡指定主餐買一送一，點「頂級熟成沙朗/菲力並升級任一套餐」贈送425元的「碳烤脆皮雞腿排」，每日限量100份；自即日起至5/31打卡送輕食活動，至粉絲頁按讚、消費打卡贈「輕食三選一」。

米塔炙燒牛排專門店延續西式牛排的傳統好滋味，體驗全新型態排餐極致饗宴。嚴選CHOICE等級「濕式熟成牛肉」，透過牛肉本身天然酵素熟成，主廚用心料理，高溫炙燒鎖住肉汁的鮮甜，讓牛肉更加美味、多汁、軟嫩，每道牛排皆提供高溫380度鑄鐵磁石，可自行DIY掌握生熟度，體驗全新型態高質感美味，享受一趟味覺美好旅程。

米塔炙燒牛排專門店指出，排餐系列有多達14款肉品可供挑選，如豬、雞、牛、海鮮等一應俱全。另有一系列開胃前菜和沙拉可供顧客加購。自助吧無限供應，包含主廚例湯、飲品、多款季節性小菜及多樣口味冰淇淋，讓您盡情享受豐盛美味。

首選主廚推薦「頂級熟成菲力」，特別選用紐西蘭天然放牧的純草飼牛，選用CHOICE等級濕式熟成，讓消費者品嘗菲力最原始美味。除了牛排系列，另有親子客層首選的「碳烤脆皮雞腿排」，嚴選去骨美國黃金雞大雞腿，獨門醃料醃漬入味，將肉排香煎至金黃色，烘烤至外皮酥脆完美鎖住肉汁，一口咬下軟嫩Q彈，值得細細品嘗。海鮮控必嚐的「無敵海鮮總匯」則選自南洋大白蝦、遠洋阿根廷海釣魷魚、日本扇貝、廣島牡蠣，滿滿海鮮香煎上色，搭配綜合時蔬，鮮味飽滿層次豐富。

「頂級熟成菲力」特別選用紐西蘭天然放牧的純草飼牛，選用CHOICE等級濕式熟成。圖／米塔集團提供

店內裝潢採用明亮清爽的美式排餐餐廳風格，滿足消費者追求高質感的餐點，同時亦兼顧用餐環境氣氛高檔需求，讓民眾不須出國也能享受異國飲食文化魅力。

「米塔炙燒牛排專門店」店內裝潢採用明亮清爽的美式排餐餐廳風格。圖／米塔集團提供

餐飲事業的魔術師「米塔集團」已創立30年，旗下擁有15大品牌，跨足義式料理、屋台料理、日式鍋物、日式料理、休閒茶館、咖啡餐館、手感烘焙、黑糖飲品等，在國內超過100間直營門市， 2022上半年將計畫衝破10家門市，持續朝著多元品牌目標發展前進，並展現集團營業穩健成長。台中麗寶店地址：台中市區后里區福容路201號B區1F (櫃位編號1212)、訂位專線：(04)2556-0528。