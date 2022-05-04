開瓶憑實力 搖搖拿好禮 日本名水開瓶大挑戰

來自日本的礦泉水品牌「日本名水」近來捷報不斷、獲獎連連，甫獲得國際品質標評鑑大賞 Monde Selection「金獎」殊榮！有著「食品界的奧斯卡獎」封號，Monde Selection是1961年成立於比利時的國際品質研究機構，以獨到而嚴謹的產品品質評估方法著稱，每年評鑑來自上百個國家，超過上千家企業和3000多件的產品。

Monde Selection 根據評測產品品項類型，精邀全球上百位在該領域專業人士組成專家小組，同時也加入第三方實驗室機構，對產品進行評鑑和測試；評鑑標準多至達25個項目，整體評估包含了外觀、風味、產品成分、標籤透明度細到使用說明等等，是相當全方位且公信力極高的評鑑。

日本名水獲得美國謬思設計大獎」

(Muse Design Awards)。圖/

業者提供

此外，日本名水6000ml的獨特專利包裝，近期也分別獲得台灣知名的設計風格誌《Shopping Design》專文報導(https://www.shoppingdesign.com.tw/post/view/7433)，以及「美國謬思設計大獎」(Muse Design Awards) 等設計大獎(https://design.museaward.com/winner-info.php?id=7761)，深厚的產品實力備受肯定！

最健康的手搖飲

「日本名水開瓶大挑戰」。圖

/業者提供

最近日本名水更推出了「日本名水開瓶大挑戰」活動，上線至今已有上千人參與響應，刺激有趣的小遊戲，連網紅們都玩得不亦樂乎，更棒的是還有多項豐富好禮大放送！最大獎有機會把任天堂Switch主機＆健身環帶回家，每月還有限定特別賞，每人可無限次登入、重複挑戰，中獎機率超級高！立即加入千人挑戰活動： https://shakejkkwater.com/