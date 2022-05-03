感恩母親節 阿默蛋糕推出限定「北海道生乳巧克力蛋糕」

為寵愛媽咪一整年的辛勞，孝順子女要在這特別專屬媽咪的日子裏獻上祝福與感恩，國內知名甜點店「阿默蛋糕」推出母親節限定商品6吋「北海道生乳巧克力蛋糕」，售價480元。即日起至5月8日止，消費者至全台15間門市消費每滿500元，即贈康乃馨一支，數量有限，送完為止。

「北海道生乳巧克力蛋糕」採用70％瑞士蓮巧克力製成風味濃郁、口感細緻的巧克力戚風蛋糕，內餡則嚴選北海道生乳為基底，新鮮香醇卻不失清爽滑順口感，讓最親愛的媽咪品嘗每一口都能感受到幸福滋味。

阿默蛋糕表示，嚴選來自日本北海道地區純淨乳源的中澤鮮奶油，輕盈細緻口感同時帶有甘甜淡雅尾韻的特性，豐潤鮮奶油加上外層輕裹焦糖外衣的爽脆核桃，手工熬煮焦糖醬勾勒出堅果香氣增添多種層次感，再以些微苦甜巧克力戚風蛋糕作夾層，柔滑細緻的蛋糕體與綿密清爽的鮮奶油揉合出完美平衡，最後撒上細緻糖粉刻畫盛開的薔薇。

阿默蛋糕以「北海道生乳巧克力蛋糕」作為母親節主打商品，且同步推出組合優惠，近年來相當受消費者歡迎的「達克瓦茲騎士 四合一」，結合原味、焦糖、莓果與開心果等4種口味搭配母親節限定蛋糕，原價790元祭出優惠價750元。

達克瓦茲騎士結合原味、焦糖、莓果與開心果等4種口味搭配母親節限定蛋糕，優惠價750元。圖／阿默蛋糕提供

若下載並註冊成為「阿默典藏蛋糕APP」會員，除消費金額均可累計點數兌換多項好禮，還可獲得600元現金券，立即折抵享優惠。詳情可洽詢北區服務專線：(02)8076-3168、中南區服務專線：(04)2473-9900或查詢官網：www.amo.com.tw