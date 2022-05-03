DTAT慶祝第40,000台幸運車主誕生 特舉辦派對並加碼獻50萬購車基金

台灣商用車龍頭FUSO與Mercedes-Benz Trucks總代理 「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」 （簡稱DTAT）於今年三月正式合併賓士品牌卡車，即於4月底傳來捷報！DTAT於4月29日舉辦成立後「第40,000台尊貴客戶交車典禮」慶祝活動，為感謝車主及頭家們的支持，此次DTAT特別移師新竹，為客戶量身打造一場別具紀念意義、簡單而隆重的頒獎典禮，高規格的頒獎典禮讓在場賓客大呼驚喜及感謝！DTAT自2017年正式營運，期間每銷售出5,000台新車，即會為幸運車主舉辦慶祝活動，成立第五年即迅速達到40,000台里程碑，此次第40,000台的幸運得主為專司混凝土製造技術的「永炬企業股份有限公司」，自創立至今30餘年都秉持著審慎、正派、穩健的經營理念，持續追求更進階的混凝土製造技術以及維持一貫的高品質，力求提供超越期待的服務品質予客戶。

於本次歡慶派對頒獎典禮活動前，DTAT也特別邀請專業導演團隊，為「永炬企業股份有限公司」拍攝專屬獲獎影片，於頒獎典禮上與嘉賓們一同分享。影片中，羅董事長對於公司的堅持與努力，以及對於水泥產業的用心可見一斑。短短不到3分鐘的影片內容，不僅精準傳達了頭家為客戶帶來堅守最高品質及最好服務的精神，更呼應了FUSO細心陪伴每一位車主一路向前，帶著信念持續轉動未來的心，影片內容樸實卻撼動人心，令在場每位貴賓既感動又驚喜。

在頒獎典禮上，DTAT執行長王立山也攜手永炬企業股份有限公司羅煥綺董事長、羅居榮董事長，一起為印有「一起運轉、深耕台灣」的大型愛心造型氣球打氣，象徵FUSO與永炬未來將繼續加油，共轉未來，持續在業界引領成就、共創佳績！此外，王立山執行長更送上代表DTAT的滿滿心意，特別頒贈50萬元購車基金及專屬琉璃獎座，不僅將氣氛炒至最高點，更讓車主及與會貴賓充分感受DTAT對客戶經營的用心，真正將FUSO品牌精神傳達給台灣的每個角落、每個產業、每個頭家。

FUSO身為商車巿場的領導品牌，將堅守「一起運轉、深耕台灣」的品牌承諾，持續佈建完整的通路，並提供優質的產品線與高品質的服務，這也成為FUSO從市場競爭中脫穎而出，成為連續30年3.49噸以上商用車銷售NO.1的關鍵，未來FUSO也將繼續為車主提供更多元服務，攜手全台運匠英雄一同共轉未來，引領成就！

