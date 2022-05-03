『順益集團綠能示範廠區』暨『裕益汽車商用車巡迴展』 熱烈登場

在台灣深耕76年，連續30年蟬聯台灣3.49噸(含)以上商用車市場銷售冠軍的『順益集團』，從創立以來就以交通運輸工具及相關專業領域為事業拓展主軸，更是目前台灣商用車界第一個可以提供全方位服務的汽車集團。近年來在聯合國的倡議下，「ESG永續發展」成為企業重要的經營目標。『順益集團』身為台灣汽車業的領導者，稟持對「ESG永續發展」的全心承諾，投入資源及人力並與『桃園市政府』攜手，將集團的「中壢汽車城」升級為「綠能示範廠區」。甫完成綠能建置的順益中壢汽車城「綠能示範廠區」是目前台灣汽車業最先進的綠能示範廠區，於111年5月3日由『桃園市政府』鄭文燦市長及『順益集團』林純姬董事長共同為『順益集團』綠能建置示範廠區做一啟動儀式，為台灣汽車業永續發展，立下一個重要的里程碑。

今日活動『順益集團』林純姬董事長特別感謝桃園市市長鄭文燦，對綠能專案的推動與支持，並在桃園市政府綠能專案推動辦公室及台灣電力公司、聯齊科技的協助下才能完成『順益集團』中壢汽車城綠能示範廠區的建置，及成為台灣汽車產業第一座企業級虛擬電廠的榮耀。『順益集團』中壢汽車城「綠能示範廠區」具備「自發自用」、「電力調度」、「能源監控」三大應用之虛擬電廠模型，並設置「太陽能發電裝置」、「儲能蓄電池設備」，並採用聯齊科技實際應用於日本之「能源管理系統」，針對電力生產、儲存和分配做最佳化運用 。

這兩年因為疫情，嚴重衝擊及影響台灣每個產業及每個人的生活，大家都是艱辛的，『順益集團』林純姬董事長在活動致詞時也特別感謝所有頭家車主的相陪，並表示或許商用車這類型車輛並非是大眾目光會停留的焦點，但你我一定對於這些身披各式戰甲的商用車並不陌生，儘管不起眼卻是撐起你我生活、默默推動台灣經濟發展的台灣之光，尤其是在這兩年因疫情影響，台灣的每個人更能親身感受到商用車運輸的重要性；為讓頭家車主沒有後顧之憂，『順益集團』並於同日舉辦「2022年裕益汽車商用車巡迴展」，將來自德國戴姆勒集團環保省油、耐用高效率，引領世界車輛安全標準的高科技商用車導入台灣，現場並展示FUSO CANTER小型(5噸)/中型(6.5/7.9/8.55噸)貨車、FUSO FIGHTER大型貨車(10.4～16.3噸)、FUSO SUPER GREAT重型商用車(21.5～43噸)、Mercedes-Benz ACTROS重型商用車(26～43噸)、戴姆勒賓士OC 500大客車(18.5噸)等全新六期環保法規之車種，滿足台灣頭家車主多元化的載運需求；此外『順益集團』為呼應此次記者會的主題，更特地從日本FUSO總部運來FUSO發表的第一台純電動卡車eCanter(7.5噸)，源自FUSO的先進科技，擁有零噪音、零污染等特色，正是希望藉此傳達「攜手共好‧無限永續」的概念，一起來友善我們的環境。

桃園市大家長 鄭文燦市長表示，除了感謝運輸業在疫情期間撐起各式貨物運輸暢通的重責大任，並表示順益集團所推出的各式商用車必定都是頭家車主們的第一選擇，也是文武百市最重要的事業夥伴，順益集團才能獲得連續30年銷售冠軍這個難得的殊榮與肯定；除此之外也說明，桃園市是推動能源轉型的重鎮，桃園市自升格以來，都市發展迅速、產業聚落眾多，人口成長及生育率都是六都之冠，在全球重視永續發展課題環境下，如何在人口快速成長及經濟快速發展的過程中，兼顧環境保育、社會公平及經濟成長，是桃園市政府持續努力的方向；為鼓勵桃園市的企業及用電大戶廣泛設置太陽光電發電系統及儲能設備，打造低碳城市之美麗願景，營造優質的居住型態，並帶動再生能源相關系統設置技術與發展，桃園市政府特於107年2月6日成立「綠能專案推動辦公室」推行綠能專案，加速推廣綠色能源產業，統籌各種綠能政策。鄭 市長並藉今天的活動肯定『順益集團』在林純姬董事長的領導下，經慎密規劃後於110年4月申請加入「桃園市政府110年導入智慧能源系統建置示範補助計畫」，並將桃園市在永續發展理念十大方計規劃中「營造低碳永續環境」、「促進資源循環利用」、「強化氣候變遷調適」這三項目標落實在這個示範廠區的虛擬電廠綠能建置上，『順益集團』「綠能示範廠區」的啟動，同時也具備智慧城市所強調的：「有感、好用、可複製、可推廣」等特點，這不但是台灣汽車業永續發展的先行者，更成為了大桃園地區產業永續發展的標竿楷模。

隨著低碳風潮漸起，汽車產業電動化趨勢，讓『順益集團』思考該如何善用再生綠能，『順益集團』以本業為始，將中壢汽車城廠區升級為「虛擬電廠」，以再生能源維持廠區電能、未來還將會與電動車的管理相結合、並支持中央電網等具體作為，這都將成為『順益集團』綠能廠區未來的目標。『桃園市政府』透過此次與『順益集團』攜手合作，也期望能將此次成功的經驗推廣延續到其他產業，讓智慧城市成為台灣的亮點，呈現台灣綠能軟硬體整合的實力，未來更期望有更多台灣廠商能效法『順益集團』綠能永續的決心和投資，讓台灣的各產業如同『順益集團』綠能建置的理念「攜手共好，無限永續」，一同為台灣的永續發展盡自己的一分力。

『順益集團中壢汽車城綠能示範廠區』建置概要

『順益集團』中壢汽車城的企業級虛擬電廠以「新能源管理系統」為核心，將數據作為未來再生能源調控、策略部署的滾動性調整指標。未來新能源管理系統可透過「AI 調整力」合縱連橫全台各營業/服務據點的用電、發電、儲電數據。藉由系統管理多個虛擬電廠，維持區域電力供需平衡，進行跨場域的再生能源調度。

※運作模式：

1.自發自用：發電<用電，全部太陽能直接使用。

2.餘電自用：發電>用電，存至蓄電池、轉供自用。

3.輔助服務參與：以需量反應(蓄電池放電降低負載)方式參與，取得超額利潤。

※綠能建置設備：

1.太陽能發電裝置：太陽能設置總容量610.98 kWp，申請型式為第三型自用發電設備+餘電轉供自用。

2.儲能蓄電池設備：設置容量INV 100 kW、電池組216kWh，使用模式為時間電價、需量調控(降低罰金/契約容量)、輔助服務。

3.能源管理系統：電力監控(總電+主要用電)、能源可視、需量警示、需量自動調控。

其中，洗鍊且智慧化的能源管理系統，將協助中壢汽車城管理人員輕鬆掌控場域的用電軌跡、真實用電需求，進一步優化用電行為、並提升綠電使用效率。

順益集團官方網站：https://www.auto.com.tw/

FUSO、Mercedes-Benz商用車產品官方網站：https://www.truck-bus.com.tw/

順益集團YouTube視頻：https://www.youtube.com/channel/UCjt3Pb32RcZ2Dr25oN0YfQA

加入FB粉絲團：https://reurl.cc/g7yyYQ

加入LINE好友：https://lin.ee/gvYmLxO

新能源系統可分為以下三大優勢：

(1)再生能源即時可視儀表板：完整監控用場域用發儲電資訊，並掌握太陽能自發自用的即時狀態。中壢汽車城未來也預計導入「餘電轉供」服務，將自發自用餘電轉供至順益集團的其他據點，充分發揮再生能源的最大效益。

(2)儲能與負載智慧調控：系統依照企業能源需求，自動化削峰填谷機制，最大化提升綠能使用率，減少企業使用能源時所產生的碳排放，及降低契約容量。未來可以自動化調控機制，參與台電輔助服務市場。

(3)綠電導入與成效報告：能源管理可生成綠電導入成效報告，提供長期綠能採購策略評估、提供契約容量調整建議。





（上圖）太陽能發電裝置 。 圖／業者提供



（左下圖） 能源管理系統-數據採集閘道器 ； （右下圖） 儲能蓄電池設備 。圖／業者提供





『桃園市政府110年導入智慧能源系統建置示範補助計畫』概要

桃園市政府為推廣需量反應管理措施，將遴選合適示範場域，補助導入再生能源發電設備、儲能系統及能源管理系統，評估成本效益分析，建立商業模式，加速廠商投資，促進智慧能源發展。

本計畫以桃園市政府經濟發展局為執行機關，辦理補助申請之受理、撥款、查驗及相關規定事項。

申請資格(下列資格3擇1，且不得為政府採購網所列之拒絕往來廠商)：1.政府立案或登記有案之營利事業單位。2.政府機關或其授權機關核准設立登記之法人或團體。3.公私立大專院校。

補助項目：1.太陽光電發電設備，需自發自用無躉售，且須採用經濟部標準檢驗局公告「臺灣高效能太陽光電模組技術規範」之太陽光電模組。2.儲能設備，需自發自用。3.能源管理系統：導入之系統功能應包括用電資訊(設置場域之電流、電壓及用電計度數)可視化、需量管理及自動化節能管理，且上述資料均含資料讀取、儲存與呈現。4.其它與智慧能源相關之設備(得視情形提出申請，惟須經本局審查同意核定後始得補助)。

補助原則：1.本計畫預算金額為新臺幣(以下同)220萬元整。2.補助總建置費用45%(含設備及施工費用)為上限，惟總補助費用不得逾本計畫預算金額，本局得視其經費編列合理性調整，且申請人申請案件數不限(每件限1案場)。3.案場須為本市轄內契約容量100kW以上之電力用戶，且具備太陽光電發電設備、儲能設備、能源管理系統及其它與智慧能源相關之設備。4.獲補助之申請人，須於設備建置完成後取得至少6個月用電及發電相關數據，評估成本效益分析，建立商業模式，並撰寫報告書提送本局核定。