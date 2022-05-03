高雄市政府帶領優質農產品 走向全世界

海外拓銷輔導說明會開跑

高雄市政府農業局為讓「高雄首選」優質農產品走向全世界，特別與外貿協會強強聯手，將於5月5日舉辦「高雄農特產品拓展外銷輔導說明會」，專人說明計畫內容及參加辦法，誠摯邀請高雄市農民團體及農企業踴躍參加，要將高雄優質農產銷往全球。

高雄近年來在農產外銷上頗有斬獲，以高雄蜜棗為例，目前已成功插旗日本、香港、帛琉、星馬地區多年，去（2021）年更進軍歐洲荷蘭市場，今（2022）年與荷蘭貿易商合作，首度打入法國市場，驚豔法國人的味蕾。大樹金鑽鳳梨輸日，即使價格比菲律賓高，在日本市場仍大受歡迎。農業局統計，今年高雄鳳梨產季2月起至今僅2個多月時間銷日已逾1,000公噸，預估今年銷量將成長3倍以上。

外貿協會高雄辦事處張世昌主任提到，外貿協會是台灣外銷推廣的龍頭，在海外擁有60餘據點及超過50年豐富的推廣經驗，已建構出雄厚豐沛的商業網絡，此次與高雄市政府合作，要將高雄農產推廣到全世界，提供海外市場客製化拓銷策略報告，並為高雄多樣性的農特產品分別鎖定目標市場，安排國外買家精準媒合洽談，目的就是要讓受輔導單位不用出國也能找買家談生意。

高雄市政府帶領優質農產品走向全世界，海外拓銷輔導說明會開跑。圖╱外貿協會提供

高雄市政府農業局張清榮局長強調，高雄優質的農產全台灣都知道，就像是提到蜜棗就聯想到大社，番石榴就是指名燕巢，提到玉荷包就指定買大樹。這次市府與外貿協會合作，也是希望能夠讓國外提到台灣就想到高雄豐富的熱帶水果。也藉由貿協的經驗來培養農民團體的軟實力，協助規劃一系列國貿行銷實務課程，更協助受輔導單位於台灣經貿網建置英文網頁，未來能從接單到出貨一站式完成。

現今農業已走向全球化競爭新里程，面對全球開放市場的機會，高雄市政府農業局不因疫情停下腳步，由外貿協會領路要讓高雄農產走向全世界。歡迎高雄市農民團體或農企業，踴躍報名5月5日說明會，報名網址（https://reurl.cc/d2GvRM ）。