羅芙奧2022春拍 名家名作精品齊聚 備受期待

備受矚目與期待的羅芙奧2022春季拍賣將於6月登場,推出「現代與當代藝術」、「薈萃國際:現代與當代藝術」、「翰墨丹青—書畫及古文物」、「尊釀雲集—藏酒拍賣」、「手袋及精品鑑賞會」等專場,各專場亮點搶先預覽如下:

「現代與當代藝術」囊括潛力新秀與市場強棒藝術家佳作共167件,總金額逾3億台幣,展現多元樣貌。華人抽象藝術之最趙無極《22.3.79》領銜,抽象藝術大師朱德群90年代之作,兩幅90年代作品《冥想》 畫面中央的明亮色塊如「寶石時期」閃耀一般的瑰麗畫面;《夜》展現內斂的生命節奏如夜之奏鳴曲;旅美藝術家朱沅芷經典主題《中央公園》。西洋現當代藝術貝爾納.畢費簡練的線條呈現《籃中靜物》;英國鬼才藝術家Mr Doodle名畫系列《Doodle小島的星期日下午》《Doodle在埃斯塔克》引領風騷;西班牙藝術家艾德加.普連斯《向八零年代的塗鴉藝術家致敬》。日本藝術巨擘草間彌生祭出1981年壓克力彩作品《菸灰缸》;當代藝術教父村上隆領銜立體作品《蛋怪獸》呈現超扁平美學;加藤泉2016年作品《無題》;市場寵兒六角彩子壓克力彩創作及山本麻友香早期至近期油彩作品。另羅搜塩田千春《存在的狀態(樂器)》、《存在的狀態(羅盤)》、小泉悟、土屋仁応、灰原愛、平子雄一、小松美羽、長井朋子、北彩子等精采佳作。台灣「現代水墨之父」劉國松《地球何許之九》;傳奇藝術家席德進1962年《戴手套女仕像》為60年代經典肖像;內斂而沈靜氣質肖像畫家邱亞才,龎均《銀河在人間》及藍蔭鼎、莊喆、楊識宏等精彩作品。當代雕塑大師朱銘《太極系列》;李真《清風雲露》之外亦有台灣新銳藝術家近期討論度極高的雕塑家阿咧、張騰遠著名鸚鵡人系列。

村上隆(Takashi Murakami)《花團》,2015年壓克力、畫布裱於木板,直

徑100 cm。圖/羅芙奧提供

「薈萃國際:現代與當代藝術」精選現當代藝術拍品112組,預估金額近億元台幣。專場風格聚焦新興當代藝術,跨代、跨界、跨文化對話,選萃新世紀收藏家品味。涵蓋西方新表現主義、潮流塗鴉藝術、東南亞新生代、日本超扁平、非裔街頭藝術與華人經典及當代之作。

重點拍品推薦:超扁平藝術教父─村上隆(Takashi Murakami)《花團》紅色圓形畫作,尺幅直徑達一米。「微笑花朵」主題,球狀造型彷彿無限延伸,極富3D立體感,重複的單一元素,象徵藝術家創作核心,與普普藝術大師安迪‧沃荷的深刻聯結,多彩可愛、略帶迷幻的個人風格,七彩笑臉太陽花等同村上隆的代名詞,代表愛、希望、和平、詩歌脈動與世界的奇妙。生涯橫跨二十世紀,新達達、抽象表現及普普藝術大師─吉姆.戴恩(Jim Dine)《鎘紅中調色》,藝術家最受歡迎的「愛心」主題,對造型提出其主張,將普遍認可的「心」,賦予複雜意義的無限可能,亦是當代浪漫主義的畫家代表。

非裔當代藝術傑米.霍姆斯(Jammie Holmes)《童兵系列─五分錢》反戰主義核心強勁;大衛‧索貝(David Shrobe)《我的角落》剖析人物內在思維。日本藝術家加藤泉(Izumi Kato)《無題》帶著原始又有些陰翳的氣氛詭譎,其造型能力獨樹一幟。新一代表現主義藝術家,則有德國安迪.費雪(Andi Fischer)《烏鴉與水果》擷以童趣筆法,傳達當代美學與古典主題衝擊的新概念,西班牙馬蒂亞斯‧桑切斯(Matías Sánchez)《登山者》細膩迷人的色彩筆觸,勾勒出如童話故事的情景。女性藝術家系列烏克蘭伊琳娜‧馬克西莫娃(Iryna Maksymova)《蘋果》天馬行空的幻想世界,保有溫柔的個人風格。塔妮亞‧馬莫列霍(Tania Marmolejo)《午前邂逅》細膩女子肖像,動人神情為之驚嘆。

市場熱門西班牙人氣藝術家艾德加‧普連斯(Edgar Plans)早期《公園》系列題材,一對小情侶人物傳遞甜蜜氛圍,另一幅畫作《動物小英雄》,藝術家筆下經典角色為五彩繽紛的點點顏料包圍,十分可愛俏皮。喬迪.科維克(Jordy Kerwick)《蛇之守護者》奇幻生物,聯想南美神祇,呼應藝術家旅居多國的文化背景。同樣市場熱門藝術家,來自英國的塗鴉先生Mr Doodle,專場推薦《亞維農的Doodle少女》、《1000塗鴉合集》、《廢料之王》、《雲之漫步》三幅作品。以當代維納斯主題,備受潮流圈認同的日本天野タケル(Takeru Amano)大尺幅《狩獵女神阿緹密絲與阿克泰恩》油彩畫作,以及《英雄總是姍姍來遲II》足見日本卡漫深刻於藝術家的影響力。

張大千 《登山臨水圖 》1979 水墨設色紙本鏡框 66.5 x 134 cm 。釋文:喚起朱顏酒一尊,登山臨水意猶溫。 朝紅暮葉春來路,縱老秋風識舊痕。 款識:六十八年己未重九後一日摩耶精舍寫, 八十一叟爰。 鈐印:摩耶精舍(朱文)、大千唯印大年 (朱文)。來源:林懷民家族舊藏。圖/羅芙奧提供

「翰墨丹青—書畫及古文物」,本次春季拍賣會搜羅眾多國際鉅作,張大千《登山臨水圖》來自林懷民家族舊藏,為晚年知名的「細筆細潑」來表現寫意造景,簡筆中能見豐富的變化及靈動凝練的氣韻,被認為是大千筆墨的巔峰力作。溥心畬的《屋上青山屋下泉》古典雅緻的畫風表谿山高隱之志,為溥心畬的中年之作,此時兼融元、明四家筆法開創個人的嶄新風貌,出版於《溥心畬畫選集》。衍色泉潤-丁衍庸、丁雄泉海外奇珍合璧專場,釋出逾30件珍稀作品,丁衍庸的《茅庵論道圖》山水簡樸流暢,曾於1970年在加拿大個展中展出。丁雄泉在此次專拍的《美女捧蝗圖》、《芙蓉花蝗蟲圖》,其結合抽象表現及書畫技法於一體,以中潤西的繪畫風格更為顯著。同場另有陳其寬來源有序的作品《荷山》、《機緣》及《吾子》; 文人畫大師江兆申《溽暑閑居》和《四季山水》呈現古代名家的筆法與現代水墨精神的氣韻 ; 當代水墨以卜茲的書法作品《草書邗溝絕句(三聯幅)》滂礡呈現 ; 花鳥工筆大師喻仲林華麗雅緻的《檜木藍鵲》、《紅葉白鴿》。「文物」以文房雅玩點綴拍場,將共同為羅芙奧書畫及古文物專場再次創下高峰。

麥卡倫璀璨系列 The Six Pillars Collection。圖/羅芙奧提供

「尊釀雲集—藏酒拍賣」,將於6月2日舉辦葡萄酒專場、6月3日舉辦威士忌專場,共逾700件拍品精彩可期。葡萄酒珍釀除了經典的波爾多、勃根地等名莊作品,是次再度與一位收藏經歷超過三十載的資深葡萄酒藏家合作,策劃了「The Curious Mind 珍奇私人窖藏」專拍,品項精彩,囊括勃根地佳釀、波爾多老酒、珍稀義大利及美國膜拜酒,此位藏家的收藏不拘泥於單一產地,每一瓶酒皆為藏家多年來的鍾愛,許多收藏窖藏至今已臻巔峰,特別於本次專拍釋出部分窖藏與藏家分享。

威士忌專場以Balvenie百富蒸餾廠專區做為開場,蒐羅許多經典酒款,如已停產的Vintage Cask系列、強調過桶工藝的Tun 1401系列、有著深色玻璃瓶以及復古酒標的傳奇高年份作品Balvenie 1937 50 Years Old Pure Malt,以及百富最為珍稀、僅發行83瓶的Cask 191等,同時,羅芙奧更特別與格蘭父子攜手合作,邀請年輕藝術家范承宗創作全球唯一一件專屬「The Balvenie D.C.S. Compendium 百富首席調酒師典藏系列」的藝術展示架與全套25瓶的精彩拍品。而本次拍賣備受矚目的拍品還有自2005年起推出的「麥卡倫璀璨系列 The Six Pillars Collection – The Macallan Lalique」-與法國百年精品水晶Lalique合作打造的美麗瓶身,盛裝著高年份的珍貴酒液,六款酒分別呼應著麥卡倫的六大支柱精神,能一次擁有全套收藏是所有威士忌藏家心目中的標竿。2022春季藏酒拍賣提供豐富的藏品,盼能滿足每一位藏家的收藏需求。

7.25克拉濃彩黃色鑽石配鑽石戒指,附GIA證書。圖/羅芙奧提供

「手袋及精品鑑賞會」將呈獻風尚雅緻的愛馬仕包以及瑰麗璀璨的高級珠寶,結合了精品系列中的傳統與新潮,為藏家提供第一手資訊,重新審視、定義及鑑賞收藏的樂趣。

將呈獻一系列彩色寶石,嬌嫩豐韻的粉紅色鑽石、雅緻矜貴的黃色鑽石、產自哥倫比亞MUZO礦區頂級祖母綠、天然無加工的紅寶石、藍寶石、翡翠等。此次亮點徵集到來自封礦的ARGYLE礦區逾1克拉深彩粉紅色鑽石,歷史上產自傳奇礦區戈爾康達的鑽石百年後持續耀眼,聲譽與身價不墜;而僅開採37年,於2020年宣布封礦的澳洲ARGYLE礦場,曾生產過的優質彩鑽如今更顯彌足珍貴。無獨有偶也帶來多款集絢麗設計與奢華粉紅色鑽石戒指搭配令人愛不釋手。然而如粉紅色象徵嬌貴之美,黃色則嶄露明亮的財氣,精選大克拉黃色鑽石有帝王之色的美名,其中逾7克拉濃彩黃色鑽石配鑽石戒指,散發太陽一般的黃金色澤,交錯摟空纏繞的寶石設計,襯托出高雅大方的氣質,令人目不轉睛,同樣也極具收藏價值。當然也不容錯過,另一個亮點備受收藏家青睞的綠色寶石,產自哥倫比亞MUZO礦區無油祖母綠,逾10克拉克拉哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指,濃綠深邃、淨透閃爍又貴氣神秘,無論歷經多少時光,珠寶永遠能使承載的歷史更加光采迷人。

同場蒐羅愛馬仕經典系列包款稱得上『夢幻逸品』的鴕鳥皮、蜥蜴皮、鱷魚皮,這三大愛馬仕的珍稀皮種之所以稀罕,不只是因為原物料取得困難的程度,背後象徵的更是頂級工匠絕佳的皮件製作工藝,以及創造出渾然天成、獨一無二的染色技巧。除了多件珍稀皮革的CONSTANCE包、柏金包之外,迷你包風潮當道,MINI KELLY更是一件難求。此次特別呈獻一款限量版餅乾色SWIFT牛皮25公分IN & OUT柏金包,袋面圖騰包含一些會在柏金包中攜帶的東西——零錢包、口紅和鉛筆,以及 Rodeo 吊飾和用於存放鑰匙和鎖頭的小防塵帶,為這款限量包款增添點睛之筆!另外還有款式繁多的愛馬仕入門包款精選,無論是LINDY包及PICOTIN LOCK包都是生活充實精彩的都市人不可錯過的首選。

羅芙奧精品部門深知藏家對於珍稀臻品的高度追求,用心掌握奢侈品脈動,致力提供藏家精采絕倫的收藏標的,與此同時以熱忱服務和真心誠意打造尊爵不凡的收藏體驗。推薦的每件作品皆是一時之選,特別給品味藏家一場耳目一新的極致盛宴。

羅芙奧2022春季拍賣會資訊

預展/拍賣日程:6月2日至6月5日

地點:台北萬豪酒店3樓博覽廳

各地預展與專場拍賣時間:https://ravenel.com/au/calendar

若有任何拍品與競投諮詢,可聯繫專家團隊 :enquires@ravenel.com

(禁止酒駕‧酒後不開車‧安全有保障)