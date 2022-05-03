hoda新竹竹北店5/8開幕 消費有機會將iPhone13 Pro帶回家

新竹也有hoda直營門市了！帝均科技打造的hoda第六間門市入駐新竹竹北於5月8日盛大開幕，新竹的貼友們也可以在門市享有最優質的包膜體驗，開幕當天重金邀請「攻城獅人氣球員」與「慕獅女孩」一同現身與粉絲們面對面接觸，當天還釋出玻璃貼、手機殼前所未有的超狂優惠，消費還有機會免費將iPhone13 Pro帶回家哦。

位於縣政二路上的「hoda創意包膜中心-新竹竹北門市」，一進店內印入眼簾的就是以灰色金屬吧檯作為迎賓區，表面刻紋以hoda晶石殼的經典主視覺圖形去搭襯，上方再搭配360度四面全方位的環繞螢幕，播放著hoda各項的明星產品，展現相當氣派的氛圍，旁邊則運用紅磚砌成的背景牆，搭配著獨家署名給hoda的NBA籃板王「丹尼斯·羅德曼」紀念簽名球衣，詮釋出質樸隨興的美式風情，增添空間內的輕奢復古感。

hoda門市店內寬敞明亮，讓客人一進店內就能感受到賓至如歸的氛圍。圖∕帝均科技提供

在等候包膜時，還能上樓享受悠閒時光，於樓梯轉角區就能感受到NBA籃球的青春與熱血，牆上掛上許多知名NBA球星的畫作，宛如置身於國外的興奮感，來到2樓主題陳列區，迎來一整片以紫色+黃色元素的塗鴉牆，帶有濃厚的美式街頭氛圍，且還提供飛鏢台、桌上足球台、彈珠台與互動式籃框，皆能免費遊玩到6月底，歡迎貼友們把握活動期間來「hoda創意包膜中心-新竹竹北門市」暢玩一波。

hoda創意包膜中心新竹竹北門市以美式街頭籃球為元素造景，勢必吸引許多籃球迷上門朝聖，5月8日開幕當日，現場排隊前10名更可獲得與心儀的攻城獅球員的合影互動，喜歡攻城獅球員吳岱豪與宋宇軒的粉絲們，請勿錯過這次近距離接觸的機會

塗鴉牆以獅子為主要視覺，充滿王者風範，展現氣勢如虹的霸氣感。圖∕帝均科技提供

為歡慶hoda第6間門市開幕，當天排隊前20名，不限金額就能以6元加購市價150元的hoda螢幕清潔劑，5/8開幕期間也舉辦了四大優惠活動，歡迎有興趣的朋友來現場拿優惠，於指定活動時間內於全台hoda直營門市單筆消費滿千，還有機會免費抱走萬元大獎iPhone13 Pro。

hoda門市開幕當日限定優惠包括:1. 0.33、0.21系列保護貼買一送一，2. UV、康寧、藍寶石系列保護貼全面7折，3.全館配件限定7折(含藍寶石鏡頭貼)，4.代理品牌gear4、Richmond＆Finch、mophie、PopSockets泡泡騷同步7折，5.消費不限金額可用99元加購限定款式泡泡騷。

歡慶新竹竹北店開幕，於全台hoda直營門市消費滿千，就有機會獲得iPhone 13 Pro。圖∕帝均科技提供

竹北門市還推出當月限定好康；消費滿500元即贈50ml美國UNID克流菌噴霧，滿1000元贈GLAMOUR防震收納包，滿2000元贈250ml美國UNID克流菌噴霧，滿5000元贈hoda主動式降噪藍牙耳機記憶頸枕。

超殺好康不停歇，指定活動期間，於全台hoda直營門市單筆消費滿1000元，就有機會獲得iPhone13 Pro。此外開幕當日至竹北門市，不限消費金額即可玩幸運轉盤一次，就有機會獲得hoda精心準備的精美好禮一份。

新竹竹北店hoda創意包膜服務中心地址：新竹縣竹北市縣政二路277號，營業時間：上午11點至晚上9點，預約專線：03-6573339。

產品訊息可上網瀏覽https://www.tw-hoda.com/