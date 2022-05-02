歡慶母親節 堤諾義大利比薩獻3大好禮寵愛媽咪

近日全台疫情持續升溫，但寵愛媽咪的儀式感不能少。森邦集團旗下知名品牌堤諾義大利比薩為讓粉絲宅在家歡慶母親節，祭出「媽咪豹一下」母親節三大獻禮。第一重活動自即日起至5/8，只要身分證有「5、2、0」任一碼，單點消費滿520元即贈內用外帶皆適用的「媽咪豹豹比薩」乙份 ，超可愛的愛心比薩，讓媽咪光看就心花朵朵開 。

帶有豹斑餅皮的「豹豹比薩」是堤諾始終如一的堅持，麵糰以天然酵母低溫發酵，再經師傅手拍、拋甩延展，採用的烤箱較美式比薩多用200度烘烤，400度高溫烤出外酥脆、內Q彈口感，淡淡的豹紋斑點是高溫淬鍊後的最佳印證。

擺滿厚切培根及臘腸的肉肉的堤諾先生，受到粉絲喜愛。圖／堤諾義大利比薩提供

堤諾精選粉絲最喜愛的口味，擺滿厚切培根及臘腸的「肉肉堤諾先生」及征服無數大小粉絲味蕾的「火烤夏威夷」，剛出爐的比薩散發著小麥清香，豐富餡料挑逗著消費者的食慾，歡迎您趕緊把握時機外帶10吋肉肉堤諾先生或10吋火烤夏威夷，2擇1即可帶回家享用。

火烤夏威夷大大征服粉絲的味蕾。圖／堤諾義大利比薩提供

給媽咪「豹」一下 「著豹裝」加碼送星型甜比薩

若身分證沒有5、2、0的民眾也別難過，堤諾特別精心準備第二重活動，凡粉絲「著豹裝」來店消費，無論是上衣、褲子或包包皆可，消費滿低消即贈堤諾「甜星」一份，高溫烘烤出爐的甜星餅皮外酥內軟，搭配甜而不膩的內餡，最適合當做飯後甜點，口味綜合莓果、香蕉oreo、黑糖蘋果，任挑1款。

第三重活動，凡為會員點數2倍贈，掃描再抽LINE會員年中慶「比薩免費兌換券」。原消費200元可累計1點，活動期間內消費200元可累計2點、消費400元可累計4點，以此類推，不足200元者不計算點數。

姓名諧音粉專活動 加碼再抽「一年份比薩」

另外堤諾祭出的「姓名諧音」粉專活動也不容錯過，只要姓名中有「堤、諾、 豹、紋、 比、薩」任一字同音，至堤諾粉專指定貼文，留言分享就有機會將「一年份比薩」（價值3000元禮券）抽回家，堤諾就是要陪粉絲過最精采開心的母親節，趕快分享給身旁有同音字的朋友吧。詳情可查詢：堤諾義大利比薩門市資訊：https://www.tinospizza.com.tw/restaurant-2、活動官網：https://www.tinospizza.com.tw/2022mothersday