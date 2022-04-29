「赫蒂法莊園ｘ台北愛樂管弦樂團」藝文演出月

歡慶通過經濟部觀光工廠評鑑

宜蘭熱門景點「赫蒂法莊園」致力於藝文活動推廣，除每周六日廣邀團體演出，並支持推動各類型音樂、藝術、文化及舞蹈等演出，赫蒂法莊園並於111年4月通過經濟部工業局台灣觀光工廠評鑑，期許民眾來到莊園能夠放慢匆匆的步伐、享受慢活、實踐身心靈的圓滿！

（111年）5月1日勞動節假期下午三點至五點，特別邀請台北愛樂管弦樂團之室內樂坊「愛樂三人行」及導聆主持人「余濟倫教授」至莊園進行演出。台北愛樂管弦樂團自1985年成立以來，以精湛的音樂素養奠定其高超演奏水準，在台灣音樂史上留下重要頁章，並受邀至歐亞各地巡迴演出，獲得歐美樂評家高度的肯定與讚賞。

此次「愛樂三人行」音樂會，集結了大提琴家/呂超倫、古典吉他家/劉士堉、小提琴家/王康恬，為聽眾編織出如同田園般浪漫絕美的聽覺饗宴；此外本次活動 特別邀請到曾擔任也納愛樂、柏林愛樂台灣演出戶外轉播主持人，也是國內最資深的音樂導聆主持人「余濟倫教授」擔任導聆解說。

活動當日現場互動零距離，闔家享受一場自在經典的音樂饗宴，機會難得，快出發赫蒂法莊園一同感受音樂中的隨性與浪漫吧！赫蒂法莊園開幕迄今積極推廣各類型藝術文化，從交響樂團、舞蹈團體、古典 音樂、流行音樂到文化展覽等，提供優質場域給眾多藝文團體，致力於成為藝術、人文、生活學習、觀光、創意及生活美學的展示平台，期盼能為宜蘭藝術文化生活盡一份心力。

五月更邀請蘭陽箏樂團「李玉琴」演出，李玉琴學習古箏琴齡23年，更參與過多場大型演出及街頭演出經驗；還有創作歌手「唱歌的魷魚－游怡婷」，豐富的演出經驗讓民眾總能優游在她的歌聲之中，更曾發行創作 EP「發光的 我」，為宜蘭在地唱作俱佳才女；也有女孩們最愛的「石博勝 Raum」，博勝雖然年紀 輕，卻有著動人的嗓音，每每來到莊園總能吸引大家的目光，憑藉高顏值魅力圈粉成為莊園最佳 idol；更有街頭駐唱經驗豐富的亦風 Tenny 帶來吉他自彈自唱，歡迎民眾來到赫蒂法莊園，吹著微風、聽著音樂、體驗慢活。

「赫蒂法莊園」地址為宜蘭縣五結鄉五濱路一段40號，園區除提供免費停車場， 更有觀光巴士「赫蒂法莊園站」，成人入園費200元，學生及65歲以上長者150元（須提供學生證或身分證件），6歲以下及身心障礙人士免費，入園券更可享消費全額折抵或入園禮兌換。

歡迎民眾 線上預約 ，相關問題可洽官網 https://www.healtdevavillage.com/或 FB 粉絲專頁詢問