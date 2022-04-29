昶典純鈦真空保溫瓶真空杯 融入你我的生活

成立於1987年的昶典工業，以生產金屬製品加工機械起家，而後以金屬製品加工技術投入生產真空不銹鋼保溫瓶。在這35年的時間裡，昶典不斷累積創新研發實力，掌握真空保溫專利與製程關鍵技術，屢次榮獲德國IF、日本Good Design、中國DDF、台灣精品獎等設計大獎，成功扮演頂級保溫瓶製造商的角色，是許多世界知名品牌的合作伙伴。2020年昶典為了提供更優質、更具獨特性的產品，引進1000度的高溫真空爐，成功自主研發出鈦金屬真空系列，將鈦金屬融入你我的生活。

昶典生產真空不銹鋼保溫瓶已超過30年，在全球許多知名品牌上都可以看到昶典的身影。25年前昶典嘗試開始做鈦的產品，但當時技術不純熟，設備也尚未提升，並沒有很好的成果。這主要是因為純鈦保溫瓶的製作技術門檻高，需要1000度以上的高溫真空爐才能製造，且真空後容易產生破面，形成巨大的技術壁壘。再加上當時純鈦材料成本高昂，多用於醫療及航太產業，較少使用於家庭用品。

昶典純鈦雙層杯。圖／業者提供

純鈦金屬被譽為太空金屬，它可以適應各種極端環境，昶典並沒有放棄這項產品的開發。在多年努力後，昶典於2020年引進1000度的高溫真空爐，並導入3D UV印刷技術，已成功自主研發出鈦金屬真空系列，在產品的晶化、氧化、發色都在業界居領先地位。

昶典工業表示，鈦金屬製造的容器，重量只有不銹鋼的一半，但強度卻是不銹鋼的兩倍、鋁的三倍，因為在空氣中鈦會生成氧化膜，抗酸鹼、防腐蝕，保護鈦不滋生細菌產生異味，鈦金屬99%可以被回收，且廣泛地在醫療及航太上使用，是一個親生物性相當高的金屬。目前昶典在鈦金屬真空系列產品包括純鈦真空保溫瓶、運動瓶、真空杯、紅酒杯、單層提把杯、小茶杯與小酒杯。

昶典純鈦小茶杯。圖／業者提供

一般的保溫瓶隨著時間使用越久，不當清洗產生的刮痕恐會殘留細菌，導致生鏽，而純鈦金屬不含重金屬，且強度及穩定性高，具抗菌、防鏽之功效，盛裝咖啡、茶等飲品，並不會使味道變味，長期接觸並不會造成人體影響，作為保溫瓶材質消費者可放心長期使用。在重量部分也只有傳統不鏽鋼保溫瓶的一半，對於喜愛登山及其他戶外活動的消費者來說是在外補充水分的第一選擇。https://www.sunuptw.com