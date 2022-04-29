2022台灣創新技術博覽會 5月5日開放報名

2022年「台灣創新技術博覽會」將採虛實整合方式展出，實體展訂於10月13至15日於台北世貿一館展出，數位加值行銷服務（線上展）則於10月11日至20日雲端展出。主辦單位表示，展覽去（2021）年吸引450家國內外廠商參展，提供業者及發明人跨越國界零時差的展出機會，今年將於5月5日開放報名，盼協助優秀創新技術與產品嶄露頭角，進軍國際市場。

「台灣創新技術博覽會」由經濟部、科技部、行政院農業委員會、國防部、教育部、勞動部、行政院環境保護署、國家發展委員會、中央研究院等聯合主辦，智慧財產局及工業局策畫，並由外貿協會及工研院共同執行，藉由展覽展示我國產官學研發創新成果，增進社會大眾對技術創新之認知。

主辦單位表示，2021年展覽共展出1,300項創新發明展品及技術，3天展期吸引超過1萬5千名產官學研人士進場參觀；推出線上展覽則提供24小時無國界交流洽談平台，10天展期共有超過91萬7千人次上線觀展，足見台灣的創新發明能量備受全球矚目，可預見今年展覽將吸引更多的關注，效益可期。

此屆展覽劃分為「發明競賽區」、「三大主題館」、「專利商品區」、「周邊服務區」及「傑出發明館」，是發明人展現創新發明與交易的絕佳平台，進而促進我國智慧財產與技術商品化及國際化，同時達到活絡國內外智慧財產及技術交易投資的商機。

其中，值得關注的「發明競賽區」，為鼓勵國內外個人及廠商努力研發創新產品，主辦單位透過競賽的方式甄選創新設計、技術突破且深具市場潛力的發明品，頒給業界最高榮譽「鉑金獎」，獲獎作品可透過鉑金獎專刊推播於全球。參加「專利商品區」則可於展期展售其專利商品，直接面對終端消費者的購買意向，蒐集商品化的第一手資訊，並開發商機。與發明或專利相關的媒體、專利事務所或設計公司亦可在「周邊服務區」觸及潛在客戶。

此外，今年展覽將延續實體及線上方式展出，讓創新構想、創意產品發光。主辦單位強調，「台灣創新技術博覽會」是絕佳的機會，今年參展還有專屬大禮包與8項「本屆限定」服務、課程、活動等，展覽自5月5日起受理報名，更多展覽訊息請至展覽官方網站（www.inventaipei.com.tw ）查詢。