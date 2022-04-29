超越60年的不凡體驗「格蘭冠」打造全球僅有五間貴賓專屬尊爵套房

以迷人花果香氣聞名於世的「格蘭冠單一麥芽威士忌」，於發表酒廠最古老年份全球限量360瓶的60年單桶原酒後，為了讓購買的貴賓擁有更加尊榮的體驗，特別與台北美福大飯店聯手打造全球限量只有五間的「格蘭冠尊爵套房」。而為了襯托格蘭冠酒體自然濃郁的花果香調，並特別邀請台灣知名的花藝師，以格蘭冠的柔美馥郁風格為靈感，來打造格蘭冠尊爵套房。讓貴賓在入住時沉浸在自然怡人的花園氛圍中。入住的貴賓(限兩位)還可以邀請家人朋友至飯店VIP樓層享用豪華晚宴(可供六人用餐)，一起分享尊榮的貴賓服務。

圖為向格蘭冠首席釀酒大師Dennis Malcolm的傳奇生涯致敬，「格蘭冠Glen Grant」推出的「格蘭冠60年珍稀單一麥芽威士忌」，是由Dennis於格蘭冠酒廠創始人John和James兄弟19世紀所建的格蘭冠酒窖中，從5040號酒桶中，挑選出的珍稀佳釀。瓶身的設計靈感是源自於格蘭冠引以為傲的細高管銅質蒸餾器的外觀，每個水晶酒瓶都擁有其單獨的編號並裝於精選的胡桃木盒中，並有Dennis Malcolm親筆簽名以彰顯其卓越成就。全球限量360瓶，建議售價台幣898,000。業者提供

格蘭冠台灣總代理欣利實業總經理王孝倫表示，有「最漂亮的花園酒廠」之稱，位於蘇格蘭斯貝賽區的「格蘭冠Glen Grant」酒廠，所發表的酒廠至今最高年份限量版60年珍稀單一麥芽威士忌，是為了慶祝表彰釀酒大師Dennis Malcolm在酒廠工作超越六十年的傳奇生涯，他是蘇格蘭從業時間最長的釀酒師之一。1960年10月23日入桶的酒液，在初次裝填的Oloroso雪莉橡木酒桶中，伴隨著Dennis Malcolm的六十年酒廠生涯，於酒窖中靜靜的度過近兩萬兩千個晝夜。這款全球只有360瓶的稀世珍釀，被裝入人工吹製的水晶瓶中，並且每個水晶酒瓶都擁有其單獨的編號並裝於精選的胡桃木盒，顯盡奢華。瓶身的設計靈感是源自於格蘭冠引以為傲的細高管銅質蒸餾器的外觀，還附有一款造型精美的實心水晶瓶塞，靈感取自於酒廠蒸餾器的天鵝頸，造型雅致迷人，尊榮不凡。木盒中還附有格蘭冠首席釀酒大師Dennis Malcolm親筆簽名的認證證書以彰顯身份。

圖為格蘭冠酒廠有「最漂亮的花園酒廠」美譽，「格蘭冠尊爵套房」中隨處可見的花藝設計，讓入住貴賓感受到格蘭冠單一麥芽威士忌的珍稀不凡。業者提供

而對於所有購買這款傳奇佳釀的貴賓，在入住美福大飯店「格蘭冠尊爵套房」時，就會得到一個精美的專屬卡套，裡面裝有尊爵套房的房卡。入住時就能感受到頂級的花藝設計從門口一路延伸到整個房間裡，仿佛把這個被稱作花園酒廠的格蘭冠整體氛圍帶到專屬套房裏。在電視牆上面會看到欣利實業董事長和總經理代表格蘭冠給貴賓的一段歡迎詞。環顧整個空間，入住的賓客就像是置身於格蘭冠的酒廠之中。格蘭冠60年從1960年被蒸餾出來，被存放在Oloroso雪莉橡木桶中熟成了近兩萬兩千個日子，在這個尊爵套房的空間中，品牌希望讓貴賓再次感受到格蘭冠60年的珍稀不凡。

此外，欣利實業特別準備了格蘭冠12年和15年，以供賓客鑑賞。格蘭冠12年是最經典的核心酒款，充滿自然風格的花果香調，而15年則是威士忌玩家所喜愛的高酒精濃度進階酒款。在這個充滿酒廠氛圍的空間品飲這兩支具有代表性的酒款，更具獨特風味。在尊爵套房的臥室中，會看一幅格蘭冠水源地的照片，Dennis Malcolm這位為格蘭冠而生的傳奇釀酒大師，經常會從橋上汲取一壺水來讓參訪的貴賓品嚐，以證明格蘭冠優質純淨的水質。

圖為「格蘭冠尊爵套房」中到處可見品牌諸多貼心的細節，從擦手巾、浴巾和浴袍，都是格蘭冠品牌所特別定製，讓貴賓享有尊榮的入住體驗。業者提供

在格蘭冠專屬套房中，更可以看到品牌諸多貼心的細節，包含格蘭冠logo的精緻抱枕及床尾巾，除此之外，還有一個令人驚喜的亮點，就是這個套房有一個特別的mini bar，裡面有欣利實業的母公司欣臨企業所代理的一些知名的優質產品，包括唐寧茶、S.Pellegrino汽泡水、阿華田和一些膾炙人口的零食點心。另外，在浴室中，從擦手巾、浴巾和浴袍，都是格蘭冠品牌所特別定製，為的就是讓貴賓享有尊榮的入住體驗。

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