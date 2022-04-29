豐厚雙茶與金車噶瑪蘭琴酒的完美融合「茶香蘇打」新登場　

「金車噶瑪蘭調酒」繼去年推出獲得廣大迴響的限定烏龍蘇打調酒後，日前宣佈進一步推出雙茶融合的「茶香蘇打調酒Hard Tea Gin Soda」，以榮獲世界琴酒大賽金牌的噶瑪蘭琴酒為基底，揉合烏龍茶、紅茶的豐厚茶感及香氣，造就東西文化融合的質感特調，即日起於各大通路陸續上市，建議售價每瓶55元，上市期間享新品嘗鮮價，隨時隨地都能享受茶香酒韻的微醺體驗。

金車公司表示，近年臺灣茶飲文化的興起，也帶動許多酒吧推出特色茶調酒，融合東方茶飲元素與西式調酒手法已成為酒吧必備酒單之一，「金車噶瑪蘭調酒」新品「噶瑪蘭茶香蘇打調酒Hard Tea Gin Soda」，揉合了烏龍茶迷人的焙火香氣及紅茶的豐厚喉韻，再融合噶瑪蘭琴酒的多層次水果與草本調性，茶香酒韻口口回甘；包裝呼應茶湯色澤，飄動徜徉的茶葉傳達雙茶與噶瑪蘭琴酒融合的清新繚繞，罐身的金屬光澤則象徵上品茶湯的明亮透徹，「厚」字標籤以茶包意象展現厚實茶香。

圖為金車噶瑪蘭調酒以金車噶瑪蘭獲獎無數的高品質威士忌與琴酒為基酒，左、右分別為「琴通寧調酒Gin & Tonic」、「威士忌蘇打調酒Highball」，中間為此次新推出的「茶香蘇打調酒Hard Tea Gin Soda」，三種不同風味的罐裝調酒，在家也能擁有專屬的特調儀式感。業者提供

金車噶瑪蘭調酒承襲金車集團對品質的堅持，厚實的釀酒底蘊成為最有力的根基，以雪山純淨水源釀造的噶瑪蘭威士忌與噶瑪蘭琴酒作為基酒，搭配不同風味元素結合在地特色，不斷推陳出新，讓消費者能隨時隨地、輕鬆享受高品質調酒。

圖為「噶瑪蘭茶香蘇打調酒」以噶瑪蘭琴酒為基底，炭焙烏龍茶的香醇，遇上紅茶的甘甜，在優質的噶瑪蘭琴酒酒液中，滑順綻放雙茶豐厚香氣，沉醉於迷人的茶香尾韻，清新順口的多層次口感，打造出微醺的新體驗。

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