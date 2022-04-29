豐厚雙茶與金車噶瑪蘭琴酒的完美融合「茶香蘇打」新登場
「金車噶瑪蘭調酒」繼去年推出獲得廣大迴響的限定烏龍蘇打調酒後，日前宣佈進一步推出雙茶融合的「茶香蘇打調酒Hard Tea Gin Soda」，以榮獲世界琴酒大賽金牌的噶瑪蘭琴酒為基底，揉合烏龍茶、紅茶的豐厚茶感及香氣，造就東西文化融合的質感特調，即日起於各大通路陸續上市，建議售價每瓶55元，上市期間享新品嘗鮮價，隨時隨地都能享受茶香酒韻的微醺體驗。
金車公司表示，近年臺灣茶飲文化的興起，也帶動許多酒吧推出特色茶調酒，融合東方茶飲元素與西式調酒手法已成為酒吧必備酒單之一，「金車噶瑪蘭調酒」新品「噶瑪蘭茶香蘇打調酒Hard Tea Gin Soda」，揉合了烏龍茶迷人的焙火香氣及紅茶的豐厚喉韻，再融合噶瑪蘭琴酒的多層次水果與草本調性，茶香酒韻口口回甘；包裝呼應茶湯色澤，飄動徜徉的茶葉傳達雙茶與噶瑪蘭琴酒融合的清新繚繞，罐身的金屬光澤則象徵上品茶湯的明亮透徹，「厚」字標籤以茶包意象展現厚實茶香。
金車噶瑪蘭調酒承襲金車集團對品質的堅持，厚實的釀酒底蘊成為最有力的根基，以雪山純淨水源釀造的噶瑪蘭威士忌與噶瑪蘭琴酒作為基酒，搭配不同風味元素結合在地特色，不斷推陳出新，讓消費者能隨時隨地、輕鬆享受高品質調酒。
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