超湛國際生技 榮獲第21屆金峰獎雙料獎項

超湛國際生技營運總監林劍鑫及「Ku Lee May逆齡肌密系列」保養品，榮獲第21屆金峰獎十大傑出領導人與傑出商品雙料獎項，由前副總統吳敦義擔任頒獎人，頒獎典禮實況節目將於4月30日早上9點30分於中天綜合台播出。

近年受新冠疫情影響，在疫情下如何持續確保企業競爭優勢，帶領團隊快速因應，是每個企業領導人的重要課題。為持續推動並激勵企業創新及改革、保持高度競爭力，中華民國傑出經理人協會舉辦之「第21屆金峰獎」選拔活動，報名企業近500家，歷經6個月嚴謹公正評審選出本屆獲獎企業。

超湛國際生技以研發生產對人有益、無害環境產品為己任，打造幸福企業及培育人才為本心。目前產品類別涵蓋機能保健、美容保養、沐浴清潔、健康家電及能量用品等五大類。超湛國際生技營運總監林劍鑫掌握趨勢、資源整合、靈活的經營管理模式，帶領公司創造營收，獲得評審肯定，榮獲第21屆金峰獎十大傑出領導人。林劍鑫總監，感謝主辦單位及評審的肯定，超湛國際生技面對COVID-19疫情、前進腳步不停歇，台北公司擴大運營，將於5月份以嶄新面貌正式啟用，提供更專業、完善的產品體驗及訓練環境，為後疫情時代做好軟硬體整合建置。未來將持續保持研發能量，締造產品年年獲獎，同時參與國際獎項角逐、開拓國際原物料及人才，擴大國際消費市場，帶領團隊創造更多佳績及就業機會，並同時攜手回饋社會、善盡企業社會責任。

除了本次獲獎的「Ku Lee May逆齡肌密系列」保養品，該公司在2021年領先業界開發的『NMN青春99膠囊』，更榮獲第18屆國家品牌玉山獎最佳產品類肯定。