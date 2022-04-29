疫情催動「虛擬商店」看俏!業者宜加速布局

顧名思義「虛擬商店」就是網路商店的消費型態之一，由於受到疫情影響，造成消費者懼於出門消費，只能利用網路購物獲得所需，此趨勢促成實體店家紛紛改以網路電商行銷模式，甚且運用「實體+網路」建構虛擬商店滿足消費者無法親至實體店面購物的需求。

為協助國內業者建構虛擬商店強化虛實整合行銷力道，經濟部商業司委由工研院(ITRI)推動虛實融合互動門市(虛擬門市)方案，期運用3D空間數據技術，協助業者建立實體門市的全景數位分身，提供消費者彷如實境的線上逛街，並導入即時客服、商品互動、數位優惠券..等服務提高互動感，打造介於實體零售與傳統網購間的虛實購物通路新型態。

虛擬門市-蕃薯藤有機專賣店(Tina廚房)內觀。

以近期推出虛擬門市-蕃薯藤有機專賣店-Tina廚房為例，ITRI協助拍攝其大溪門市全景上架於線上平台，請業者提供商品資訊上架(商品可連結線上購物網頁)，並建構3D可觀看模式，商品也可啟用AR虛擬瀏覽服務，亦可提供門市內消費者互動數據及使用獨立網址。未來還將陸續提供BOPIS(線上訂門市取)、串接活動優惠券、門市內虛擬貨架置放商品、門店安排視訊客服、虛擬門市購物車等服務，讓使用此方案的業者來使用，提高線上線下導流及顧客體驗效果。

Tina廚房虛擬門市https://www.bizlion.com.tw/arplatform/Virtual/Scene/view/CA03A1DE-EE8E-4FB9-B7A8-3BA5D638BA6C

目前此項虛擬門市的服務方案歸納於經濟部智慧商業計畫-「流通服務智慧化推動計畫」下發展，111年度擬先招募相關業者參與服務驗證，ITRI將提供免費相關場景拍攝與平台服務供業者使用，業者只需提供場景、上架商品的數位介紹資料(文字、圖片、影音)，業者搭配服務上線時也可透過自營媒體進行廣宣，也可嚐試啟動數位優惠券引導消費者前往門市，驗證申請期間為即日起至111年7月31日止，業者完成上線後，將提供至12月底的免費使用，驗證期後如需繼續使用，則將提供付費訂閱方案給業者參考。

未來ITRI將集結業者形成虛擬商城擴大網路商店行銷綜效! 相關訊息詳情可逕覽網址https://www.sblpo.org.tw/CMS/NewsCenter/Article/102