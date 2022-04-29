銷售破千萬瓶 熱銷日本37年 Papawash原裝登台

暢銷日本37年的Papawash木瓜酵素潔顏粉，百分百日本原裝，隆重在台上市了! 消費者不必再找日本代購，也無須苦等解封遊日才能買到，即日起，喜愛木瓜酵素洗顏者，或正期待用木瓜酵素洗顏開啟美肌新起點的您，都能和日本同步洗出明亮細緻的好膚質。

獨特生酵素洗顏堅持 科技與傳統智慧「粉」相合

臉部清潔是奠定後續保養的基礎！由日本酵素保養權威ESS集團研發的Papawash木瓜酵素潔顏粉，以先進科技為基礎，致力鑽研肌膚與木瓜酵素之間的奧秘。挑選農場精心栽培營養價值最高時期的青木瓜，從中萃取木瓜酵素，再運用獨家高科技技術製成細緻粉末，充分保留酵素的新鮮與安定，直至加水揉搓起泡後，方喚醒酵素活性以期達到最佳清潔效果。而木瓜酵素最棒的優點，能溫和洗去老廢角質的同時，不傷膚質，不帶走肌膚原有水分，還能深入毛孔去除多餘油脂及髒汙，且木瓜酵素是溫和的酵素可以天天使用，並排除石油類界面活性劑、礦物油等合成物質，以最自然溫和方式喚醒酵素力量，既潔淨又溫和的完美平衡，讓肌膚經由一次一次的洗顏及角質護理，回到最健康美麗的狀態，擁有透亮絕佳好氣色。

獨特生酵素洗顏堅持，科技與傳統智慧「粉」相合。圖／Papawas提供

Papawash針對各膚質需求，引進4款不同功能的木瓜酵素潔顏粉：【經典型】萃取100%天然木瓜酵素為主原料，粉刺肌適用，搭配米糠/迷迭香/洋甘菊/角鯊烷等精華，能溫和清潔並提升後續保養吸收力。【透白型】除經典成分外，另添加桑白皮萃取，讓拍照時不用再透過美肌，也能有白皙光彩。【保濕型】除經典成分外，另添加水解蠶絲蛋白，大幅提升保濕度。【溫和無香型】除經典成分外，摒棄香料等一切可能致敏因素，適合孕期、換季或弱敏肌膚使用。(*孕期易受賀爾蒙影響，個人體質顯現不同；若有疑慮可請與醫師確認)

暢銷日本37年的Papawash木瓜酵素潔顏粉，百分百日本原裝，隆重在台上市了! 。圖／Papawas提供

日本Papawash潔顏粉全系列已於官網開賣，為歡慶Papawash日本原裝來台上市，全館推出新品85折、超值二入組、母親節美麗獨家組等優惠及下單(不限金額)就送起泡網、單筆滿額$2500送鎖水保濕QQ唇護唇膏(價值$680)&再抽Dyson二合一空氣清淨機、一年份潔顏粉、木瓜酵素卸妝油等好禮活動！(滿額贈品數量有限，送完為止。)

Papawash針對各膚質需求，引進4款不同功能的木瓜酵素潔顏粉：【經典型】【透白型】【保濕型】【溫和無香型】。圖／Papawas提供

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