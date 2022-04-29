TURBO TENT引領台灣走向國際

國內興起一股露營熱潮，人口不斷往上攀升，露營對象可說是不分男女老幼都能參與，已漸漸成為全民性戶外休閒活動，露營活動長期以來更受國際各國重視，每年都會來台舉辦各項活動進行交流，據中華民國露營協會調查，國內常態性露營人口早已突破200萬人。

TURBO TENT永泰戶外是MIT台灣品牌，擁有完善的露營線上資訊，線下實體專櫃服務，提供各式露營帳篷及露營用品，TURBO TENT特別提供了完整的露營相關資訊，讓初次露營的營友們可以輕鬆深入瞭解快速帳，初次露營的營友在選購裝備上，一般都是透過朋友推薦或是參考相關的網路資訊，但添購裝備後卻不如預期，永泰戶外總經理陳逸豪表示:「我們提供一系列的露營裝備Q&A，讓想露營卻又不知道如何添購裝備的營友們資訊，大家都知道快速帳，簡易輕鬆完成搭設，坊間的快速帳琳瑯滿目，要如何選擇是一大學問」，TURBO TENT永泰戶外在官網及LINE官方分享如何挑選帳篷、色系的差別、如何運用空間、水泥地及雨棚如何使用快速帳及收帳收折方法，並以短視頻方式呈現，讓營友在選購裝備時有多元參考，提供營友們如何選擇適合的裝備。

值得一提的是TURBO TENT永泰戶外系列產品榮獲德國紅點設計得獎，引領台灣戶外運動風潮走向國際。 2019年開始，能昌實業將台灣品牌業務獨立於永泰戶外股份有限公司，開啟台灣下一個世代戶外產業的新篇章，永泰戶外承接推廣在地戶外運動的使命，為台灣的戶外露營注入新活力。

永泰戶外總經理陳逸豪說，為了做出與大家不相同的產品，Turbo Tent帳篷開啟了模具化的帳篷篇章，一件帳篷不在只是幾支管子串連撐起來的複雜方式，而是三個步驟就可以完成帳篷的搭設，為了保護古老的基業，試圖在全球化的競爭下，為台灣生產的產品保留競爭力，因此在古老的智慧上，穿上了時髦的外衣，Turbo Tent的品牌在台灣就這麼開始，Turbo Ten逐鹿全球，引領台灣戶外運動，創造次世代的露營新流行風格。

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