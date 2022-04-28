透過「Mercedes-Benz Pass賓士暢行」APP 精采生活觸手可及

台灣賓士加速數位化革新！正式宣布推出全新「Mercedes-Benz Pass賓士暢行」APP，以提供賓士車主更奢華便利功能及高質感生活體驗。不論是透過iOS或Android的APP商店均可下載使用，目前業已累積逾2萬名用戶。

近年來Mercedes-Benz積極力推資源開發數位服務，包括例如車主所熟知的MBUX多媒體系統、Mercedes me應用程式等。只要有Mercedes me id數位帳號，就能進入Mercedes-Benz數位世界，一指下訂精采生活！這次為了更增「Mercedes-Benz Pass賓士暢行」APP的高端服務面向，台灣賓士特別攜手多方策略夥伴，涵蓋有台新銀行全方位金流服務含賓士聯名卡友、華城電機充電網絡、台灣大車隊55688 代駕與FineDayClub品味生活，以更豐富且專屬的服務面向讓車主權益更進階，預期將以24小時全年無休的數位服務平台，為車主們打造無比尊榮的服務。

舉例來說，針對「Mercedes-Benz Pass賓士暢行」會員，台新銀行將特別推出綁定Mercedes-Benz聯名卡，只要消費達指定門檻就有機會暢享頂級酒店一泊二食之尊榮行程；另外值得一提的是，隨著賓士全新電動車車主的增加，台灣賓士也正加快充電服務的網絡化，為此特與華城電機合作，會員只需透過手機打開「Mercedes-Benz Pass賓士暢行」APP，就能很快找到最近的充電站，最新好消息是，華城電機目前已然完成建構202座充電樁(包含全台首座480kW快充充電樁)，預計2022年底將完成全台525座充電樁布局。

