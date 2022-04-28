傳產為骨、電商為翼！蝦皮購物助完美主義擦亮品牌、訂單10倍跳

出身不銹鋼代工廠的「完美主義」品牌總監鍾孟修在 2010 年接下家業時，透過長時間對家居產業的觀察，決心轉型電商化跟上大環境趨勢，他首先想到將家中產品放上網清庫存，沒想到這個決定就此成為家族事業的轉捩點，也成了完美主義的品牌起點。

一路走來，鍾孟修以既有事業為核心基礎，在產品、通路和行銷策略上不斷向外突破，成功繳出三年達到營業額破億的成績單，更帶領家族事業逐步踏上轉型升級之路，成為年輕族群添購居家用品時的首選品牌，甚至在蝦皮購物的「商城狂購節」創下單日訂單彈跳 10 倍的亮眼表現。究竟完美主義如何在競爭激烈的市場中突圍而出？一起掌握鍾孟修深耕居家品牌的經營3大心法！

圖／完美主義提供

突圍心法1：跳脫同質化競爭！打造「韓國同步」產品曲線拉抬業績400%

支撐完美主義屹立超過 10 年的首要關鍵，是背後堅實的產品力。鍾孟修口中「有什麼賣什麼」的上網清庫存，正是家中外銷多年的高品質加工品，而他在初試水溫發現反應不俗後，順勢向附近工廠採購其他外銷日本的產品，鎖定以實惠的日系家具、居家收納為主力商品積極搶市，漸漸在網路上累積大量口碑，成功打開完美主義的知名度。

然而，近年來隨著電商遍地開花，愈來愈多人投入戰場，鍾孟修觀察日系居家用品的市場發展已接近飽和，不僅競爭日趨白熱化，甚至出現模仿完美主義商品的賣家，促使他開始思考跳脫同質化嚴重的市場，重新建立差異化優勢。

在一次於韓國傢俱展參展時，韓國廠商的傢俱設計感讓鍾孟修大感驚訝，遂瞄準「韓國同步」布局產品策略第二曲線，「韓系商品除了顏色及設計變化多、現代風格更為主流，市場競爭者也比日系商品少。」決定方向後，鍾孟修旋即投入與韓國設計師共同開發製作，陸續推出洞洞板、電腦椅等商品掀起消費熱潮，帶動業績飆升超過 400%，鍾孟修也再次用產品說話，強化完美主義的競爭力，拉開與其他人的距離。

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突圍心法2：紮根電商走入實體，用體驗贏得消費者的品牌認同

線上起家的完美主義，成立初期為了衝刺銷售，採取多管齊下的通路策略，積極布局各大平台，2015 年蝦皮購物在台灣正式上線後，完美主義也很快加入行列，除了看上蝦皮購物行動優先的友善操作介面，其龐大流量池所驅動的競爭環境，對完美主義而言更像是塊「試金石」，「我們認為只有在蝦皮上做出品牌區隔，才能在家居市場上有一席之地。」鍾孟修強調。

提升品牌的認知，正是完美主義站穩腳跟、由成長期邁入成熟期的關鍵策略。除了揮軍在蝦皮商城開設品牌旗艦店，藉助「15 天鑑賞期、蝦皮安心退、正品保障」的三大保障深化品牌信賴感，更大膽跨足線下門市，透過實體展售傳遞產品品質與理念。

「實體剛開始，做一年賠一年。」鍾孟修坦言，虛實通路經營環境懸殊，線下門市不如蝦皮購物等線上平台自帶流量，即使好不容易有消費者光顧，既有的中低價位商品也難以帶動業績。於是鍾孟修當機立斷，開始引入沙發、櫥櫃、餐桌椅等高單價商品，再搭配原有產品組合穿插陳設，一步步推升門市營業額。

而今，實體門市已成為驅動完美主義銷量的新動能，跳脫單純「陳列銷售」的角色框架，提供顧客獨特的體驗價值，吸引在線上看過產品後消費需求明確的客群上門「試躺、試坐」，創造高達八成的轉換率，替完美主義贏得更多品牌認同與客戶忠誠。

圖/蝦皮購物提供

突圍心法3：站內擁抱「月月造節」流量、站外聯手「蝦皮 X Facebook廣告」，一網打盡所有訂單

從產品到通路策略，一路帶領品牌勇於嘗試突破的鍾孟修，剛開始面對電商平台推陳出新的活動時，反而曾因「行銷等於促銷」的疑慮而卻步。直到接觸蝦皮購物「月月造節」、了解造節藉由不同主題觸及不同客群的策略布局後才逐漸打破迷思，轉念投入。

鍾孟修指出，以往除了農曆春節前夕除舊布新，居家品類幾乎沒有其他調性相符的節日，蝦皮購物的造節活動則補足了這塊缺口，在創造話題流量之餘，同時創造消費者打開荷包的理由，實現流量變現。此外，每月 25 日專屬蝦皮商城的「商城狂購節」，除了藉由蝦皮商城的「三大保障」進一步提升品牌信賴感，更提供品牌賣家額外的大檔流量，提升品牌曝光率，也帶動蝦皮商城Peachylife完美主義賣場當日訂單比平日成長 10 倍以上。

蝦皮關鍵字廣告鎖定新客，搭配「蝦皮 X Facebook廣告」Always-on常態性投廣站外導流，創造高廣告績效。圖/蝦皮購物提供

如果說主題節日是衝刺業績的好時機，蝦皮購物數位行銷工具則是完美主義養精蓄銳的好夥伴。鍾孟修分享，完美主義最常運用站內關鍵字廣告鎖定蝦皮購物上消費目的明確的用戶曝光相對應商品，搭配動態調整關鍵字詞，屢屢為品牌創造10 倍以上的ROAS（廣告績效）。

而除了站內積極導流，完美主義也透過結合了電商與社群數據優勢的新型態廣告「蝦皮 X Facebook廣告」，採取日常 Always-on 常態性投廣、節日大檔加

碼的預算策略，利用廣告功能歸納出「曾經購買商品的客人」的類似受眾，在 Facebook 及 Instagram 大量曝光品牌訊息，有助品牌大幅度節省廣告費用並更精準開發消費者，衝高業績。

圖/蝦皮購物提供

堅持做最好的自己，傳產新生成功闖蕩品牌路

對鍾孟修而言，完美主義不只是品牌名稱，更是自己對產品高度的堅持、日日打磨這塊招牌的最高原則。「無論經營到什麼階段，要時時刻刻反問自己『是否還能創造更好品質？提供更好服務？』」從產品、通路到行銷，不斷挑戰自己，例如：看準疫情後居家時間增加，不少人希望轉換環境時會在床上或沙發上使用電腦，遂推出結合靠墊及桌面的靠墊桌，精準鎖定消費需求。這樣的精神，讓完美主義可以在競爭激烈的市場中脫穎而出，也為家族事業找回品牌新生命。

圖/蝦皮購物提供

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