引領 Kia 邁入新紀元 The Kia EV6 純電智慧跨界休旅正式上市

作為 Kia 首款純電智慧跨界休旅,The Kia EV6 問世即勇奪 2022 歐洲年度風雲車,更同時榮獲 2022 紅點設計大獎「Best of the Best」與「最佳創新產品」雙殊榮。台灣森那美起亞宣布正式引進 The Kia EV6,售價 158.9 萬起。此車上市前限量 500 台前瞻車主專屬禮遇即已完售!The Kia EV6 搭載標準版 58kWh及增程版 77.4kWh,透過 240kW 直流超高速充電,從 10%充電至 80% 僅需 18 分鐘!另據測試,The Kia EV6 Air 增程版最高續航里程可達 560 公里!