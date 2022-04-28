線上南亞商機日 5月26日舉行 即日受理報名

數位連結已成經貿拓銷新常態，外貿協會為持續提供臺灣及南亞企業經濟便捷的媒合平臺，將於5月26日於線上舉行「2022年線上南亞商機日」，邀請超過100家印度、巴基斯坦、孟加拉具備採購實力與意願之買主與臺灣廠商進行1對1線上採購洽談，即日起開放供應商報名。

去（2021）年下半年開始南亞國家逐漸擺脫疫情衝擊，2022年經濟成長率印度上看8.2%、孟加拉6.4%、巴基斯坦4%。據經濟部國際貿易局進出口貿易統計，臺灣在南亞各國的經貿拓展亦有顯著成長，2021年臺灣對南亞6國出口額達68.87億美元，較前（2020）年同期成長64%。外貿協會強調，印度14億、巴基斯坦2.2億及孟加拉1.6億人口形成龐大內需市場，現在正是切入南亞疫後內需供應鏈的最佳契機。

外貿協會表示，「2022年線上南亞商機日」邀請年營業額超過1千萬美元之大型買主超過40家；其中，包含現代汽車的印度子公司Hyundai Motor India、印度醫療器材商Quicklab Services、孟加拉服裝製造商Al-Muslim Group、印度機械設備商SK Global Impex、印度鋼鐵製造商Saha Steel等。

此外，目前採購項目聚焦於智慧製造、智慧行動、智慧城市、智慧醫療、智慧生活等產業，包含醫療、電動車（含電池、充電器）、汽機車零組件、機械（含工具機、塑膠機械、金屬加工機械、食品加工機械、農業機械、模具）、手工具、扣件、工業機器人、鋼材、塑膠原料、家具材料、包裝材料、資通訊（含電子零組件）、智慧居家（含監控、照明）、食品及健身補給品、消費品等產品。

「2022年線上南亞商機日」為臺灣企業熟悉地南亞拓銷模式，亦是與當地企業連結的最佳機會，同時活動無須費用，歡迎有意參加之廠商，踴躍至網站（https://tinyurl.com/mrxhxkv5 ）報名參加。