有機米前進校園 讓學童吃得好又健康

學校營養午餐攸關學童健康，讓小朋友們吃得安心，是行政院農業委員會農糧署所重視的目標之一，為提供安全有保障的食材來源，農糧署致力推動校園營養午餐採用國產3章1Q可溯源食材，統計全國於110年已有21縣（市）超過150萬位學童，每週使用231公噸包含有機蔬菜及有機米食材；而米飯為國人主食，從推廣食用在地有機米以來，深受大小朋友喜愛，期待當週能吃到特別香Q美味的有機米飯午餐日。

農糧署說明，截至今（111）年3月止，全國有機驗證面積已達12,084公頃，占國內耕地面積比2.19%，與鄰近亞太國家相比，已名列前茅；其中有機水稻栽培面積逾3,400公頃，而要標榜有機米，必須通過第三方驗證把關，確保生產環境及栽培過程均符合我國有機驗證基準，才能取得有機標章。

農糧署表示，國中小學童正值成長發育階段，為讓孩子吃得安心又健康，逐年與宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣及臺中市等地方政府攜手合作，共同推廣在地生產優質有機米供應校園，110年度總計食用482公噸白米，供應期間小朋友們每週至少1次能品嚐到有機米，已累計18萬名學童受惠。由於本政策獲得學校及學童家長廣大迴響，本（111）年度持續支持地產地消有機米使用計畫，目前臺中市已規劃倍增提高有機米供應量，並以契作收購方式，建立穩定的供貨源，讓更多學童能品嚐在地優質有機米食，滿足對有機食材之喜食需求。

農糧署指出，為實踐有機生活化，除以食育方式讓學童品嚐有機農產品外，也結合農民團體，辦理校園有機食農教育活動，今年3月就由臺中市大雅區農會及青農帶領六寶國小學童，於有機水稻田區親自下田學習插秧技巧，全程參與有機水稻之生產管理過程，運用五感讓學童深刻瞭解有機農業理念，且設計多樣化有機食材DIY體驗活動，宣導正確飲食觀念，期從校園帶入家庭，提升大眾對有機農業的認同感，以達到穩健拓展有機消費新興族群。

有機及友善環境耕作重視生態平衡與資源永續利用，透過與大自然和諧共處模式，建構友善健康的生產系統，已成為時代趨勢。由校園做起，力挺在地有機米，讓自然環境更美好。