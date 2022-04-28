台灣經貿網攜跨境電商 引領我商拓展貿易

經濟部國際貿易局與外貿協會台灣經貿網主辦之「2022全球跨境電商說明會暨洽談會」於4月27日線上登場。邀請法國樂天Rakuten France、非洲阿爾及利亞Ouedkniss、越南Fado、泰國True Shopping以及印尼JD.ID等當地大型電商平臺分享各國第一手最新電商趨勢及平臺服務資源，以協助廠商善用跨境電商開拓國際商機。

同時，此次說明會後更安排平臺與我商進行交流，除上述平臺外，另有巴西前三大電商集團Via及泰國當地第三大電商平臺JD Central加入，與廠商進行一對一視訊洽談，活動吸引包括石城實業（三點一刻）、昆豪、紅布朗、Dr.Wu、森田藥妝等知名業者報名，總計超過185家廠商參加。

外貿協會處長陳鈴君表示，全球疫情改變各國零售業的銷售模式，低接觸經濟的快速發展，驅使消費者轉往線上購物；根據市調公司eMarketer數據顯示，去（2021）年全球電商銷售額已達4.93兆美元，較2020年成長近1倍，預計到2024年，全球電子商務銷售額將上看6.4兆美元，且將佔整體零售額的5分之1，在這驚人成長趨勢的背後，跨境電商扮演主要的關鍵推進動力，也將會是臺灣企業拓展海外市場的最佳策略及通路之一。

台灣經貿網線上洽談，首創導入VR虛擬實境技術多視角展示商品，跨越疫情藩籬，提升洽談成效。圖╱貿協提供

為增加我國廠商開創跨境銷售商機，此次邀請來自歐洲、非洲、東南亞當地大型電商平臺代表，與廠商分享當地市場概況、消費者特性及營運技巧。如法國第三大電商平臺Rakuten France，會員數超過1,100萬名，是樂天旗下最大歐洲電商平臺；非洲阿爾及利亞Ouedkniss平均月瀏覽量逾3,000萬，為當地龍頭電商平臺；來自印尼的JD.ID，是中國大陸京東佈屬東南亞的第一站，月均交易量已逾1,450萬筆；越南Fado於全球6國擁有倉儲服務，是越南第一家跨境電商平臺，擁有完整電商生態系，協助當地消費者輕鬆購買跨國產品。

外貿協會表示，台灣經貿網針對這次洽談會，特別打造「一頁式VR洽談網頁」，網頁上集結洽談場次及洽談廠商資訊包含公司代表、產品、網址及得獎紀錄等，並運用數位科技刻劃廠商專屬「VR虛擬洽談展間」，提供平臺商洽談結束後，不受時空限制隨時觀看產品，並連結至台灣經貿網與廠商接洽，將有效延續洽談效益，協助搭建海外搶單最後一哩路。