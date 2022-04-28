「桃園會展中心工程公共藝術設置計畫」公開徵選初選結果出爐

未來都市 # visionary city 藝術家團隊提案吸晴

由經濟部及桃園市政府合作開發的「桃園會展中心」，辦理「桃園會展中心工程公共藝術設置計畫」，標案於111年4月12日開標，於同月20日舉辦初選會議，共有5家優秀藝術團隊參與投標，由「喜恩文化藝術有限公司，匯聚﹒綻放」、「噪咖藝術有限公司，桃源-瞬」及「達達創意股份有限公司，未來都市#豁境」等3家藝術團隊獲得入圍決選資格，將正式進入下一階段的決選活動。

市府新工處指出，「桃園會展中心工程公共藝術設置計畫」於111年4月20日辦理標案初選會議，徵選小組委員據各投標藝術家團隊所提送之「初選設置企劃書」進行書面審查，並依「藝術主題」、「創意表現」、「與建築、環境融合度」、「民眾參與計畫」及「經費合理性」做為評選標準，以獲得總票數最高之前3組進入決選。入圍決選者須於111年5月24日前提送決選相關資料，預計將於6月上旬進行決選會議，獲選第1序位之團隊將取得優先設置權，以及與桃園市政府新建工程處簽約；獲選第2序位與第3序位之藝術家團隊，若平均分數達80分以上，將可獲得材料補助費新臺幣20萬元整（含稅），本次入圍決選之藝術家團隊之提案及特色，皆能與「桃園會展中心」建築物主視覺之「落英繽紛」相呼應，有帶動地方參與公共藝術之精采民眾參與計畫，除與國內知名之藝術家合作外，亦有提案邀請國外藝術家合作之經驗。

桃園會展中心建築物主視覺之「落英繽紛」。



「桃園會展中心」位於中壢青埔地區機場捷運A19站旁，鄰近機場、高鐵站、機場捷運及多處交流道等，屬於桃園交通樞紐中心，基地面積約2萬8,672平方公尺，興建地上7層、地下1層建築物，總樓地板面積約7萬6,208平方公尺，工程總經費約41億1,000萬元，全案預計於112年7月完成。本案設計以會議為主、展覽為輔，滿足及符合桃園需求和用途，會議中心內部空間規劃設置2,000人、800人會議室各1間，250人會議室2間、100人會議室5間及多功能集會空間1間；展覽館部分則配合桃園及新竹電子高科技產業需求，規劃約600個攤位空間，提供約700席汽車、600席機車停放空間及相關卸貨平台，並設置商場區，提供工商業發展所需空間，藉此活絡桃園產業活動，未來啟用後，更可與台北南港展覽館及台北世界貿易中心形成互補效應，達到加乘效益，展現台灣經濟能力跟韌性，成為鏈結世界的最好基地，也成為中央與地方合作的最佳典範。

將來藝術作品設置於「桃園會展中心」，使公共空間與藝術結合，城市的意象觸動民眾對生活環境的感知，以公共藝術作品創造城市印象及製造聲量，在世界各地會展中心競爭激烈的當下，期待桃園會展中心的公共藝術發揮一場新的對話與詮釋，以藝術美感展現國家及城市的文化軟實力，從桃園在地映照至國際，「未來都市 # visionary city」從看不見的城市概念想像出我們的未來都市。