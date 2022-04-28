臺灣鳳梨首度成為日本校園營養午餐水果

臺灣鳳梨的好滋味連日本校園都青睞!行政院農業委員會農糧署胡忠一署長4月27日在屏東縣龍潭果菜生產合作社召開臺灣鳳梨輸銷日本記者會，除了感謝日本消費者長期以來對臺灣鳳梨的支持，也在記者會上宣布今（2022）年日本校園首次採用臺灣鳳梨做為營養午餐水果的好消息，顯示臺灣鳳梨已在國際上打出名號。

農糧署表示，為與日本進行食農教育及文化交流，並培養日本學童認識臺灣水果，該署於2019年與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，自此之後茨城縣於每年秋季採用臺灣香蕉作為學童營養午餐飯後水果，且採購頻度更逐年增加。繼臺蕉作為日本校園營養午餐水果，臺灣金鑽鳳梨（台農17號）因為纖維細緻、果心可食及香氣濃郁等特色，營養與美味兼俱，獲得茨城縣（包括笠間市及大洗町）幼稚園和中小學等9個學校認同，今年度首度成為校園營養午餐水果食材，供應日本學童安心享用。

臺灣鳳梨輸銷日本記者會合影。圖╱農糧署提供

農糧署進一步說明，國內鳳梨栽培品種包括台農17號（金鑽鳳梨，占90％以上）、開英種（土鳳梨）、台農20號（牛奶鳯梨）、台農16號（甜蜜蜜鳯梨）等，農民運用不同產區、品種及搭配產期調節技術，可周年生產。目前正值鳳梨盛產期，歡迎消費者多加選購。為讓國內外更多消費者有機會享用優質臺灣鳳梨，該署今年度將持續強化外銷、內銷及加工三箭輔導措施，希望能達到外銷3萬公噸、國內多元行銷及加工輔導目標各8千公噸的目標，並確保鳳梨品質與農民收益。

優質臺灣鳳梨加工品。圖╱農糧署提供

農糧署強調，要特別感謝日本消費者以及茨城縣長期以來對臺灣水果的支持，今年鳳梨外銷日本截至4月26日已達13,612公噸，較去（2021）年同期7,545公噸，增加80％，創歷史新高，再次展現臺日情誼深厚。

日本校園首次採用臺灣鳳梨做為營養午餐水果。圖╱農糧署提供

臺灣金鑽鳳梨（台農17號）在臺灣特有的栽培氣候環境下生產，深受國內外市場喜愛，該署會持續輔導農民生產安全優質鳳梨，提升外銷供應鏈體系，建置完善冷鏈物流環境，有信心讓臺灣鳳梨成為日本校園指定的進口水果，提供更多日本學童享用，進一步將臺灣鳳梨的特色推廣至全世界，拓展鳳梨海外市場。