疫情席捲全球!提升智慧商業與物流服務刻不容緩

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經濟部商業司攜手工研院推動商業智慧商業暨物流服務

經濟部商業司為促進我國商業與物流服務業發展，委由工研院執行相關專案計畫，應用資通訊、智慧物聯網（AIoT）、數位化及自動化等關鍵技術，輔導業者強化智慧商業應用及電商物流、溫控物流之作業效率與服務品質，為宣導計畫執行效益並擴大推動成果，及徵求今(111)年度計畫合作業者，特舉辦說明會，邀請零售與物流相關業者及公協會等單位參加。

經濟部商業司年度重點計畫「2022智慧商業暨物流發展應用推動說明會」，於4月25日假台北市集思北科大會議中心貝塔廳201會議室登場，因應國內疫情正逐漸擴散，主辦單位工研院特於現場以FB直播方式分享各界。會中由工研院服務科技中心總監陳慧娟帶領4位團隊菁英說明「111年度智慧商業暨物流相關計畫之推動措施」以及與業者合作方向，重點內容包括:

(一)「流通服務智慧化」創新商業服務解決方案:以行銷內容智慧建構方案協助業者以更快速、更有效率的方式產生數位行銷廣告的圖文內容，以及運用更智慧、更快速、更簡單的AI技術寫出商品描述，藉由線上簡易編輯，只需在網頁上簡單操作，即可新增、编辑、保存和分享等應用方案。

https://www.sblpo.org.tw/CMS/NewsCenter/Article/112

(二)「流通服務智慧化」智慧物流服務解決方案：因應物流需求與趨勢，協助國內中小型物流業，快速邁向科技數位化、省力無人化、資訊透明化、作業安全化等發展方向，「FY110」成果說明智慧物流服務方案發展方向，以雲端平台式服務為基礎發展智慧化、科技化、省力化物流技術，結合訊息整合、智能調度、最後一哩等應用，協助運輸配送、數據管理等物流作業，並特別闡揚最後一哩配送的挑戰與解決方案等分享業者。

https://www.sblpo.org.tw/CMS/NewsCenter/Article/104

(三)「流通服務智慧化」方案擴散：如何建構虛實融合互動門市(虛擬門市)」? 建立實體門市的3D全景世界，提供消費者彷如實境的線上逛街；並引入即時客服、商品互動、數位優惠券等服務，提高互動感打造介於實體零售(實)與傳統網購(虛)間的新形態購物通路，同時說明工研院擬集結品牌業者及具有特色的店家，打造智慧商業「虛擬商城」計畫，另涵蓋發展數位行銷內容智慧建構方案、零售數位行銷推播訂閱方案、虛擬門市及退貨輔助系統等智慧流通服務解決方案，整合商情分析、行銷導購、體驗服務及數據分析等多項應用，協助批發、零售等流通服務業者，針對消費趨勢推動創新服務，提升商品供銷效率及科技服務能量，同時滿足消費者需求。

https://www.sblpo.org.tw/CMS/NewsCenter/Article/102

(四)「溫控物流」:應用溫控品調度、管理與保溫等技術，協助業者建立支援最後一哩之物流服務模式，以提高效率與強化品質；發展符合國際規範之溫控檢核管理系統，並發展自動化溫控儲運技術，解決低溫作業環境嚴苛之問題；另聯合業者拓展海外市場，以輸出物流服務、技術或設備。

(五)「電商物流」:因應電商快速到貨之需求，協助業者運用資訊整合及科技技術，優化電商倉儲作業流程；串聯宅配業者、區域型運輸商與郵政服務，提升電商配送服務；並推動多倉庫存管理、併單集貨等服務模式，支援跨境電商出口銷售。https://www.sblpo.org.tw/CMS/NewsCenter/Article/108