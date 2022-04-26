希塔專業療癒師黃金聖擅長祖先與靈魂溝通　

過去從事國際貿易的黃金聖，是官方認可的「希塔療癒專家」也是名專業療癒師，專職於「希塔療癒」，「希塔療癒」風靡近150國家，包含「偉特塔羅」和「靈魂療癒」、「祖先溝通」、「Access bars」、「金錢靈氣宗師」，「水晶療癒」、「脈輪療癒」等都精通，目前也在中國平台開療癒平台，曾在靈魂暗夜走過的黃金聖，現在立願用造物主的愛療癒全世界。

希塔療癒師黃金上遍所有希塔療癒國際課程，擅長運用第七界造物主的能量療癒個案。 黃金聖/提供

黃金聖說明，「希塔療癒」主要說明就是冥想上到宇宙第七界跟造物主連結，其實就是腦波上的「希塔波」，哈佛大學Osher研究中心與馬緹諾生物成像研究中心發現，練習專注冥想的人在受到焦慮、分心等干擾時，能更快速調整自己的腦波，提升效能。甚至許多國際名人歐普拉、比爾蓋茲都有冥想的習慣，可減少焦慮、增強注意力、認知能力和執行能力、提升記憶力、提高人體免疫系統能力更為大腦中的灰質會帶來更多的積極情緒，以帶來更高的專注力。而黃金聖補充，希塔波也是創造的腦波，更是開悟的腦波，至今協助不少個案有效走出恐懼，且不再活在痛苦的過去。

希塔療癒師黃金聖喜歡跟自然連結，也運用療癒協助幫助不少人。 黃金聖/提供

黃金聖在學習靈性後解讀到自己的靈魂藍圖，原來一切的發生都是讓他成為更好的自己，也立志成為一名療癒師，更用企業經營的精神經營身心靈國際平台，不僅現在改善所有恐懼的情緒，也跟家人感情越來越好，甚至運用靈性天賦為不少國際個案做靈魂溝通、靈體溝通、祖先亡靈的溝通、祖先業力清理，在信念層挖掘恐懼的潛意識，有效去清理個案情緒上及能量上的問題。

疫情為黃金聖帶來生命的巨變，離開貿易工作現在專職從事靈性工作，發現自己最大的改變是，以前不知道如何善待自己、不愛自己、委屈自己、忽略自己，更不在乎自己的感受，現在不僅更愛自己跟善待自己，更幫助到家庭關係，重新回歸自己生命本質，用輕鬆富足的狀態分享愛，以前是用貿易跟世界連結，現在黃金聖期許自己運用造物主的愛與能量來療癒全世界。

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