專業希塔療癒師黃金聖 願用造物主的愛療癒全世界　

過去從事國際貿易的黃金聖，是官方認可的「希塔療癒專家」也是名專業療癒師，專職於「希塔療癒」，「希塔療癒」風靡近150國家，包含「偉特塔羅」和「靈魂療癒」、「祖先溝通」、「Access bars」、「金錢靈氣宗師」，「水晶療癒」、「脈輪療癒」等都精通，目前也在中國平台開療癒平台，曾在靈魂暗夜走過的黃金聖，現在立願用造物主的愛療癒全世界。

黃金聖立志運用國際療癒，整合成自己的系統，創立身心靈平台，協助全世界的人都可以輕鬆翻轉生命。 黃金聖/提供

黃金聖說明，「希塔療癒」主要說明就是冥想上到宇宙第七界跟造物主連結，其實就是腦波上的「希塔波」，哈佛大學Osher研究中心與馬緹諾生物成像研究中心發現，練習專注冥想的人在受到焦慮、分心等干擾時，能更快速調整自己的腦波，提升效能。甚至許多國際名人歐普拉、比爾蓋茲都有冥想的習慣，可減少焦慮、增強注意力、認知能力和執行能力、提升記憶力、提高人體免疫系統能力更為大腦中的灰質會帶來更多的積極情緒，以帶來更高的專注力。而黃金聖補充，希塔波也是創造的腦波，更是開悟的腦波，至今協助不少個案有效走出恐懼，且不再活在痛苦的過去。

黃金聖立志用造物主的愛，療癒全世界，並讓每一個在生命遇到困境的人翻轉生命。 黃金聖/提供

立志用自身經驗分享 提倡環保意識 希望每個人從信念改變開始

黃金聖指出，因為自身過往有類似經驗，被不肖的通靈業者詐騙，甚至有不少民眾被騙財，其實都是利用當事人脆弱的心理，讓人不理智去選擇，而正是因為如此，台灣沒有法規，只能提醒民眾小心。現在從事國際身心靈療癒的黃金聖也因過往的痛點，更立志當一名有系統整合的國際療癒師，這些國際療癒課程在規劃上不僅有公定價格，也有完整的流程，黃金聖說明，其實現在世界重視環保，更重視意識，民眾也不一定用巨額燒金紙、點光明燈、補財庫，利用希塔療癒也能解決相關能量跟信念上問題，這才能真正解決能量跟信念上的問題。

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