LINE購物嚴選快送x樂遊寶島 跨城市買遍台灣名品

在2022後疫情時代，政府與全民逐漸走向經濟、防疫並重的「新台灣模式」，如何讓民眾能夠正常生活同時，依舊維持積極防疫、並走向穩健開放的路線，在良好立意之下，如何具體實踐、並疏通各大通路因疫情受限困窘之態，便是各大企業主首要考量，LINE於台灣擁有2100萬用戶，除了日常通訊服務，在疫情之初更擴大資源整合調派，已經發展出更加合適且貼近台灣民眾生活的娛樂消費模式，如今即將推出「LINE購物 嚴選快送」服務，聯合農產跨領域整合樞紐「樂遊寶島」，結合全台觀光工廠及市集、冠軍師傅推薦、米其林餐廳名品、在地人氣熱銷食品，運用中控系統調派、控管機車物流快送之效率，於大台北七大行政區提供海內外嚴選、一小時內到貨之極速、即時、即刻供應的突破性創新宅經濟服務。

此次嚴選快送的平台服務以及活動中，結合LINE自有多元服務，All in One「嚴選外送」生態圈，其中消費將擁有LINE POINTS高額度回饋，一次消費享有多重回饋、多店通用，而「樂遊寶島」是長期深根於台灣觀光工廠，致力場域開發直至城市禮物升級，串聯起全台觀光工廠之優質產品與服務，在當中協助農企業、攤商進行數位轉型，在提升服務品質與降低營運成本的同時，也開拓新市場，更幫助找尋更多產品聯合開發、以及物流有效開發運用的生機。期盼讓消費者得到品質安心、出貨放心、獨到精心的產品享受。此次共同合作，亦為物流業解決很多擁塞時間仍能快速到貨的痛點；消費者也可透過「嚴選快送」得到更多元便利服務，達到創造良性市場的目標。

後疫時代共創經濟永續發展「新秩序」，「LINE購物嚴選快送X樂遊寶島」讓民眾跨城市買遍台灣名品。

未來「嚴選快送」提供之商品除了日常可見的超商必備「即時補給」外，此次活動更納入眾多「爆款」排隊好物及履歷健康水果，包含日本文旦堂長崎蜂蜜蛋糕、余順豐流心花生捲、金錦町質感蜂蜜蛋糕、麻辣壹號店熱銷小點、Aunt Stella 詩特莉手工餅乾、專業農健康爆薏仁，並融入冠軍師傅王鵬傑、廚神阿發師…等名廚推薦產品，未來更擴大展望，將商品線深入全台觀光工廠獨家明星商品，讓台灣優質農產加工品突破地域限制擦亮光芒，也讓消費者享受更全面即時的購物服務、甚至對於日常的送禮自用等型態擴充更大的想像空間。

疫情期間的快速應變，一直都是防疫各方面的首要議題，於急速增溫的宅經濟電商體系中，科技防護、「真」零接觸等需求，在細節規畫上也是，「嚴選快送」之發展重點，目前在機車快送出貨前進行紫外線噴槍消毒，以及收貨時可提供的零接觸方案選擇都是基本配備，服務操作下單上力求清晰、便捷、安全，有意合作之伴手禮及名品名店，也可透過樂遊寶島帳號申請聯營，在後疫情時代的新秩序中展現「安全共創」的競爭優勢及自信，讓各方人才一同邁進。在後疫時代共創經濟永續發展「新秩序」，彙集資訊數位、資安防護、精準健康……等國家策略發展重點，一同為網購電商和外送等服務發展更加完整而努力，也在物流到貨速度及差異化商品/服務等議題上，在國際間開啟新的里程碑，趕緊一同購買關注、搶先獨享爆款新品、並領取點數回饋吧。

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