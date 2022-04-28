樸緻快拆模組淨水器 母親節強檔好禮享不完

本土疫情持續升溫，確診人數飆高，國內民眾人人自危，必須做好居家防護行動，勤洗手、戴口罩一刻不得鬆懈。台大醫師也長期宣導多喝水的好處，多喝水不僅能夠促進新陳代謝，更能提升自我抵抗力，但家人喝的水，你真的安心嗎？

以「做出最純淨的水」為理念的台灣樸緻生活，推出系列「Qi快拆模組淨水器」讓民眾能夠安心方便喝好水，這次母親節檔期，樸緻更是祭出貼心媽咪優惠方案，攜手每位媽咪一同照顧全家人的健康！即日起至6/30止，凡購買「超濾快拆模組淨水器Qi2」即贈送價值千元的一年份濾芯，讓這個被疫情壟罩的時代下，家人能夠以好好喝水增強身體抵抗力。

Qi快拆模組淨水器純白的外觀設計，安裝在任何空間下皆能點綴家中環境，90mm、 閘式濾芯機體設計 ，小學生也能更換自如。圖／陳嫣蔚攝

更換淨水器濾芯在我們的印象中是一件勞神傷財的事，傳統濾芯體積大又笨重，也不知道何時該更換新的濾芯，對許多人來說是件傷腦筋的事情，想讓家人喝口好水，真的有那麼困難嗎？樸緻推出的系列Qi快拆模組淨水器，以90mm超纖薄尺寸、閘式濾芯機體設計，強調再小的櫥櫃空間也能安裝、再瘦弱的小學生也能輕鬆更換！且該淨水器能夠根據用戶飲水需求不同，自行替換多道疊加濾芯，想喝RO水、直飲水，10秒自己動手更換完成心願！

疫情造成人心惶惶，香港傳出同棟大樓不同樓層住戶透過管線傳染新冠肺炎，可見管線清潔的重要性，樸緻說明，傳統淨水器水流管道固定為同一處，也就是濾芯與管路分離，在只有更換濾芯的情況下，水管長久以來便堆積各種雜質細菌，而Qi快拆模組淨水器獨家設計濾芯與水道一體，更換濾芯時即更換水道，將細菌汙染源與憂慮一併去除，為生活多一層防護網。

Qi快拆模組淨水器獲台、美等多國發明專利，並囊括iF、紅點、MUSE、Good Design 等國際設計獎。圖左為水道一體式意圖。圖／業者提供

不僅如此，Qi快拆模組淨水器導入掃描QR Code登錄濾芯提醒功能，濾芯到期自動發送簡訊通知，在官網上可一指下訂全新濾芯，並能透過網站上「濾芯回收登記表」做濾芯回收登記，專人到府送全新濾芯及回收舊濾材，在生活中實踐環保，讓家人享受生活的同時，也能擁有Qi淨水器系列帶來的科技與貼心。

除了實體展示中心外，樸緻生活即將在4月29日（五）至5月2日（一）2022台灣國際建築、建材、廚具空間設計展，台北世貿一館B0429攤位展出實體淨水器，有興趣的民眾可前去參觀諮詢。