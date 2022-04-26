追藍眼淚不再掉眼淚！遊馬祖最佳交通運具 南北之星快輪正式啟航

台馬交通邁向新紀元！旅遊電商易飛網宣布獨家代理的南北之星快輪正式啟航，今年4至9月間將提供每週8至10趟次的往返航班服務，力拚年度總載客數6萬人次目標，由於克服霧季是南北之星的一大優勢，未來不僅是旅人追藍眼淚的最佳交通運具，也大幅提升旅客與馬祖鄉親的交通便利性，拉近本島與馬祖間的距離。

易飛網董事長周昀生指出，南北之星快輪自4月起開始試航，統計至4月25日止共已航行14趟次，總載客數逾4,000人次，且目前同業銷售成績十分亮眼，今年5月預估載客數將超過12,000人次，4至9月年度總載客數人次預估更高達6萬人次，預計將成為挹注易飛網集團營收一大動能，也將推升馬祖觀光邁向全新里程碑。

周昀生說明，洞察銷售成績亮眼的背後原因，最主要即是受益於南北之星快輪克服霧季的一大優勢，由於每年4月開始，海水溫度逐漸升高、濕氣變重，成為藍眼淚興盛的環境先決條件，但濕氣高連帶使得霧氣變重，旅客常遭遇濃霧而導致飛機停飛，未能賞藍眼淚之美，甚至因馬祖關島而「掉眼淚」，反觀南北之星快輪洽好提供最佳解決方案，起霧時海象相對平穩，正適合選擇海運作為交通方式，讓旅客「追藍眼淚不再掉眼淚」。

馬祖藍眼淚。圖/易飛網提供

易飛網表示，受霧季影響，本月馬祖已關島數日，南北之星快輪即成功完成4趟疏運任務，受益旅客共1240人次；許多本島欲追淚旅客，在一早飛機公布停飛後會直接趕往台北港，改搭乘南北之星前往馬祖，開船前2小時前於易飛網官網皆能直接訂購船票，仍可如期享受愉快的追淚旅程。搭乘旅客皆給予好評回饋，包括認為乘坐南北之星快輪為相當新鮮的體驗，並形容南北之星快輪高速、穩定、高乘載的特點如同「海上高鐵」般省時又舒適。

易飛網指出，南北之星快輪為易飛網主力明星商品，往返台北與馬祖間的南北之星2號，全艙採商務艙座椅可斜躺45度，大幅提升乘坐舒適度，更全程提供免費衛星WIFI，3小時的航行時間不怕無聊，讓每位旅客享受比擬飛機商務艙的尊榮體驗，且「早去下午回」的航班使旅客能有充沛時間安排行程，4至9月都能放心規劃「追淚計畫」，朝聖CNN推薦一生必看藍眼淚！南北之星快輪船票持續熱賣中，欲前往2022年藍眼淚季及更多南北之星套裝產品，請洽易飛網客服專線(02)7725-0800轉4，或至易飛網官網訂購https://event.ezfly.com/matsu/nsferry，全家FamiPort機台現也可購買船票。